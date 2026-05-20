Tanczos Barna, despre varianta anticipatelor: „Nu se poate, nu vrem!”

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Tanczos Barna spune că șansele organizării alegerilor anticipate sunt foarte mici. Vicepremierul interimar consideră că partidele parlamentare vor găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern, deoarece anticipatele ar avantaja electoral în special AUR.

Tanczos Barna: „Anticipatele ar aduce un beneficiu doar pentru AUR!” Deși țara se află în impas politic și o variantă pe masa oficialilor sunt alegerile anticipate, aceștia preferă calculele politice, spun experții. ”Guvernul minoritar astăzi poate fi o soluție printr-o susținere din partea unui partid, de exemplu PNL-USR pentru un guvern format de PSD”, a declarat vicepremierul interimar.

Mai multe articole despre tanczos barna