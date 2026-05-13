Un bucătar celebru a fost arestat. Cheful este acuzat de viol și agresiune sexuală

Sursă: Realitatea.net

Un cunoscut chef care a apărut în mai multe emisiuni de televiziune a fost arestat de polițiștii britanici, fiind suspectat de viol, agresiune sexuală și constrângerea unei persoane să întrețină relații intime fără consimțământ. Cazul a provocat un val de reacții în spațiul public din Londra.

Potrivit presei britanice, bucătarul a fost ridicat de la domiciliul său pe 11 aprilie, după ce o femeie a depus o plângere privind un presupus incident petrecut în luna ianuarie.

Chef-ul a fost audiat timp de mai multe ore

Conform informațiilor publicate de publicația Mirror și citate de presa britanică, celebrul chef a fost dus la o secție de poliție din centrul Londra, unde a fost interogat timp de câteva ore.

Anchetatorii îl suspectează de viol, agresiune sexuală și constrângerea victimei să întrețină relații sexuale fără acordul acesteia.

„Un bărbat a fost arestat sâmbătă, 11 aprilie, fiind suspectat de viol, agresiune sexuală și constrângerea unei persoane să întrețină relații sexuale fără consimțământ. Acest caz se referă la presupuse infracțiuni sexuale care ar fi avut loc la o adresă din Londra în luna ianuarie”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției.

Suspectul a fost eliberat pe cauțiune

Potrivit autorităților britanice, femeia care a depus plângerea beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați în astfel de cazuri.

După audieri, chef-ul a fost eliberat pe cauțiune, însă ancheta continuă.

Presa britanică notează că bărbatul este o figură cunoscută în televiziune, participând de-a lungul timpului la mai multe show-uri culinare apreciate de public.

Ancheta vine după un alt caz care a șocat lumea artistică

În contextul acestui scandal, publicațiile britanice amintesc și de cazul actorului Frazer Hammill, cunoscut din serialele Emmerdale și Happy Valley.

Actorul a fost găsit mort în locuința sa în decembrie 2025, la doar o zi după ce fusese arestat și audiat de polițiști într-un dosar de agresiune sexuală. Autoritățile din Lancashire au confirmat atunci că acesta fusese eliberat pe cauțiune înainte de tragedie.

În cazul celebrului chef, anchetatorii continuă verificările pentru a stabili exact circumstanțele în care ar fi avut loc presupusele fapte.