Anchetă în Hațeg: femeie, de 27 de ani, găsită în stare gravă într-un spațiu comercial. Suspiciuni de agresiune sexuală

Sursă: Realitatea.net

Caz grav în Hațeg, unde o tânără de 27 de ani a fost descoperită de polițiști în stare critică, într-un spațiu comercial din zona centrală a orașului. Oamenii legii investighează circumstanțele incidentului, existând suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni de natură sexuală.

Alertă la 112 și intervenție rapidă

Totul a început după ce o femeie a apelat numărul de urgență, semnalând dispariția tinerei cu care venise la cumpărături din comuna Râu de Mori. Potrivit IPJ Hunedoara, cele două se aflau în cursul zilei în zona centrală a orașului, când victima s-ar fi separat de însoțitoarea sa.

Polițiștii au demarat imediat căutările, iar tânăra a fost găsită în zona Pieței Agroalimentare, căzută în interiorul unui spațiu de alimentație publică. Aceasta era în stare de semi-conștiență și prezenta leziuni la nivelul toracelui.

Bărbat dus la audieri

La fața locului a fost identificat și un bărbat de 62 de ani, din comuna Sălașu de Sus, aflat sub influența alcoolului și cu un comportament agresiv. Acesta a fost imobilizat de polițiști și condus la audieri pentru clarificarea situației.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la unitatea de primiri urgențe din Hațeg pentru îngrijiri de specialitate. Conform evaluării medicale preliminare, există indicii care ridică suspiciuni privind o posibilă agresiune sexuală.

Surse judiciare susțin că această ipoteză este analizată în cadrul anchetei, însă concluziile finale vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor medico-legale.

Polițiștii, sub coordonarea procurorilor, au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine se face responsabil de incident.