Accident grav în București: patru mașini implicate. Victima este o femeie de 43 de ani

Sursă: Realitatea.net

Circulația rutieră a fost afectată, joi după-amiază, în București, după un accident produs pe Bulevardul I.C. Brătianu, în care au fost implicate patru autoturisme. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor furnizate de Brigada Rutieră București, un șofer în vârstă de 39 de ani, care circula dinspre Piața Unirii către strada Colței, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare în dreptul unui imobil de pe bulevard. Autoturismul a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu alte trei vehicule.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Victimă transportată la spital

În urma impactului, o femeie de 43 de ani, aflată la volanul uneia dintre mașinile implicate, a fost rănită. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Accidentul a dus la restricții de circulație pe Bulevardul I.C. Brătianu. Pe sensul dinspre strada Colței către Piața Unirii, traficul a fost restricționat, în timp ce pe sensul opus se circulă doar pe prima bandă.

Toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, potrivit polițiștilor.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.