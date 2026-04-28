Mesaj cutremurător înainte de tragedie: Alina, adolescenta, de 16 ani, și-ar fi „prevestit” destinul cu câteva zile înainte de accidentul fatal dintre Mârșa și Videle

Sursă: Realitatea.net

Doi tineri și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în seara de 27 aprilie, pe DJ 601. Povestea este cu atât mai tulburătoare cu cât una dintre victime, o adolescentă de doar 16 ani, ar fi transmis recent un mesaj pe TikTok care, în mod tragic, pare să anticipeze deznodământul.

Mesaj viral cu câteva zile înainte de accident

Alina, tânăra de 16 ani din Roata de Jos, ar fi postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant: „Fă tot ce îți dorești! Sunt pline cimitirele de oameni care credeau că au timp!”. Cuvintele ei au devenit virale după tragedie, fiind interpretate de mulți ca un avertisment dureros despre fragilitatea vieții.

Cum s-a produs accidentul

Advertising

Advertising

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, accidentul s-a produs în jurul orei 22:40, când un tânăr de 24 de ani din București, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat într-o curbă cu viteză excesivă. În acel moment, șoferul a pierdut controlul direcției și s-a izbit violent de un microbuz condus de un bărbat de 39 de ani din Teleorman.

Impactul a fost devastator. Alina și Andrei Mihai, un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism și originari din aceeași localitate, au suferit răni incompatibile cu viața.

În urma coliziunii, alte două persoane au fost rănite. Una dintre ele a refuzat însă transportul la spital pentru îngrijiri medicale. Atât șoferul autoturismului, cât și cel al microbuzului au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul nu consumase alcool.

Mesaje sfâșietoare din partea familiei

Durerea familiei este greu de descris în cuvinte. Fratele adolescentei a transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale, care au impresionat profund comunitatea:

„Te iubesc mult de tot, sora mea frumoasă. Dumnezeu să te odihnească în pace. Tu ai plecat fără să ne spui de ce…”

„De ce ai plecat și ne-ai lăsat cu durere în suflet? Te iubim mult. Dumnezeu să te odihnească în pace.”

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a investigațiilor la fața locului, traficul în zonă a fost restricționat.