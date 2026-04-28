Nicușor Dan, față în față cu cancelarul federal al Austriei. Discuții cruciale la Summitul Inițiativei celor Trei Mări

28 apr. 2026, 23:12
Președintele Nicușor Dan și cancelarul federal al Austriei. FOTO: Facebook

Articol scris de Gabriela Bucătaru
Sursă: Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți o întrevedere cu Christian Stocker, cancelarul federal al Austriei, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, Croația. Discuțiile au vizat reconfirmarea parteneriatului european și economic dintre cele două state.

„În marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, am avut plăcerea de a discuta cu Christian Stocker, cancelarul federal al Austriei, despre parteneriatul nostru european și economic”, a scris președintele României pe pagina sa de Facebook.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că „Austria este al doilea cel mai mare investitor în economia României, iar colaborarea noastră continuă să se dezvolte”.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat teme precum cooperarea bilaterală, dar și provocările privind securitatea energetică.

„Am abordat teme cheie, precum cooperarea bilaterală, pentru a consolida legăturile dintre țările noastre, precum și provocările energetice, deoarece este important să găsim soluții comune pentru crizele globale.

Suntem pregătiți să continuăm acest parteneriat puternic, în beneficiul cetățenilor noștri!”, a conchis Nicușor Dan.

