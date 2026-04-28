Ea este Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a murti în urma unui lifting facial. Mesajul emoționant postat de familie: ”Te iubim dincolo de timp și spațiu”

Sursă: Realitatea.Net

S-a aflat cine este femeia care a murit în urma unui lifting facial efectuat într-o clinică din Capitală. Valentina Dumitru avea 45 de ani și a venit din Vâlcea, special la București, pentru o intervenție de lifting facial care promitea să îi ofere un ten fără riduri. Însă procedura, care aparent nu era una complicată, a avut un deznodământ tragic.

În timpul procedurii au apărut complicații grave, iar starea ei s-a deteriorat rapid, motiv pentru care a fost transportată de la Spitalul de Urgență Floreasca.

Medicii au descoperit că Valentina avea hemoragie cerebrală severă, provocată, cel mai probabil, de ruperea unui vas de sânge.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul femeii de 45 de ani a cedat.

Moartea Valentinei a căzut ca un trăsnet peste familia ei care a postat pe rețelele de socializare un mesaj cutremurător.

„Nora mea, suflet blând și luminos, a ales să se întoarcă la Tatăl Creator. Viața noastră pe pământ este doar o clipă, o bătaie de aripi în drumul sufletului spre lumină… iar ea și-a încheiat călătoria cu demnitate și grație.

Durerea despărțirii este mare, dar credința ne spune că nu este pierdută, ci doar mutată într-un loc mai înalt, unde veghează asupra noastră. Această trecere nu este un sfârșit, ci o reîntoarcere acasă, acolo unde pacea și iubirea sunt fără margini.

Rămâi în lumină, nora mea dragă și bună. Te iubim dincolo de timp și spațiu”, a scris soacra Valentinei pe rețelele de socializare.