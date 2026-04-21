„În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări,”, a transmis Administrația Prezidențială.
Programul complet:
ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).
Pe de altă parte, PNL și USR au purtat marți discuții privind susținerea reciprocă într-o formulă de guvernare minoritară.
Miercuri, liberalii vor avea întâlniri cu liderul UDMR și cu cei ai grupului parlamentar al minorităților.
Joi, potrivit votului dat de PSD luni privind retragerea sprijinului acordat lui Ilie Bolojan, expiră ultimatumul social-democraților, iar miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu ar putea să-și depună mandatele. Șeful guvernului a precizat deja că, într-o astfel de situație, posturile vacante vor fi preluate de miniștrii care rămân în guvern.