„Am vorbit cu doi miniștri astăzi și le părea rău. Am făcut atâtea lucruri împreună! Multe proiecte, am muncit la ele. Nu toți PSD-iștii sunt șobolani, nu toți sunt răi, dar prin modul în care și-au asumat politica domnului Grindeanu, a Olguței Vasilescu și a domnului Manda și-au pierdut propria demnitate. Oamenilor le părea rău de munca lor din Guvernul Bolojan. Îmi spuneau că nu știu cum s-a ajuns aici”, a afirmat Ciucu la un post TV, fără a preciza identitatea miniștrilor PSD la care face referire.

Întrebat despre utilizarea termenului „șobolani”, folosit anterior și de premierul Ilie Bolojan, liderul liberal a explicat: „pentru că ronțăie din cămara țării”.

Ciprian Ciucu a mai susținut că premierul Ilie Bolojan a încercat să adopte măsuri dificile, dar necesare: „Nu știu dacă e singurul care îi poate opri. Dar în momentul de față avem un om integru care ia decizii impopulare. PSD putea să nu facă nimic, să ne lase pe noi să luăm măsurile corecte pentru țară și să aștepte să le vină rândul”.

În ceea ce privește scenariile politice, Ciucu a precizat că PNL ia în calcul continuarea guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier, fie într-un guvern minoritar, fie trecerea partidului în opoziție.