În același context, Dungaciu a comentat și schimbările de discurs din spațiul politic, precum și efectele pe care le-ar putea avea aceste evoluții asupra echilibrului de putere de la nivel guvernamental.

Dan Dungaciu: În primul rând ați observat foarte bine, e o veritabilă goană după AUR în politica românească, etichetele s-au risipit, nu mai vorbim de extremism sau anti-occidentalism, și iată că toată lumea vrea să discute, să transmită mesaje, să obțină reacții la anumite întrebări sau la anumite tipuri de demersuri. Dar noi nu facem o politică de etichetă, facem o politică de valori și principii. Adică nimic din ce am spus nu s-a schimbat. Din punctul acesta de vedere, noi am spus că nu intrăm la guvernare, AUR vrea să ajungă la putere și că cea mai bună soluție pentru România sunt alegerile anticipate.

Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Von der Leyen vrea anularea dreptului de veto. Noi ne opunem”

Nu ne-am schimbat cu nimic părerea, nici în ceea ce privește moțiunea de cenzură care va fi depusă în mai, așa cum am anunțat, e o moțiune de cenzură depusă împotriva unui guvern și a unui mod de a guverna, nu împotriva unui personaj, așa cum este el. De ce în luna mai? Reamintesc telespectatorilor, pentru că atunci vor veni ultimele date statistice care o să arate fără niciun dubiu că 3 semestre ale guvernării acestei coaliții au fost pe recesiune politică. Prin urmare noi sancționăm o guvernare, nu un personaj.

Dacă PSD depune sau nu moțiunea de cenzură, asta urmează să vedem. Nu suntem convinși că o vor face, după părerea noastră vor trebui să facă ceva, pentru că se întâmplă azi în politica românească o situație la care nu se aștepta niciunul dintre ei. Nimeni în acest moment nu mai are un plan, toată lumea improvizează, pentru că inclusiv gândurile lor inițiale, proiectele lor inițiale nu mai au nicio valoare de întrebuințare și sunt obligați să improvizeze din mers. De aici și dialectica asta a violenței, sau fiecare urcă pe scara escaladării violenței politice și verbale, care va face ca la un moment dat soluții care până mai ieri puteau să pară rezonabile să nu mai fie funcționale. Cum să mai pui oamenii ăștia împreună după atâta ură pe care au acumulat-o până în acest moment.

Deci AUR va vota moțiunea lui, nu avem nicio încredere că PSD va depune o moțiune de cenzură, dar suntem încredințați că cel puțin unul dintre liderii actualelor partide de la putere o să dispară în urma acelui război. Miza este la ei, tensiunea este la ei, nu la noi, noi ne continuăm aceeași politică și același mesaj.

