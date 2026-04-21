Întrebat de jurnaliști despre o eventuală preluare a funcției de premier ca variantă de compromis ce ar putea fi avansată de șeful statului, Predoiu a spus: "De-a lungul timpului, toate mandatele pe care le-am primit, fie de la premier, când nu aveam calitatea de membru de partid, eram tehnocrat, fie de la PNL, când aveam calitatea de membru de partid, deci aveam votul politic al partidului, așa va rămâne situația și în viitor... Deci, nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de partid. (...) Nu cred că se pune această problemă, cel puțin în acest moment, și pe termen lung de aici înainte. Dacă vreți să fiu și mai precis, eu cred că nu e cazul în acest moment să discutăm de așa ceva. Deci, este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid. Și am fost întrebat de colegii dumneavoastră legat de propunerea PSD, evident că nu se pune problema câtă vreme eu fac parte din PNL să primesc un alt mandat din partea unui alt partid. N-a fost niciodată acest caz".



Potrivit acestuia, în PNL nu a fost nicio discuție privind atribuirea mandatului de premier altui liberal: "Nu a fost nicio astfel de discuție. Nu a fost nicio astfel de discuție pentru că nimeni nu a simțit nevoia".



Biroul Politic Național al PNL și grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.

Cine va veni în locul miniștrilor PSD plecați din Guvern. Declarația premierului Ilie Bolojan