Metodele sunt tot mai convingătoare, iar diferența dintre o ofertă reală și una falsă devine din ce în ce mai greu de observat.

O ofertă „perfectă” care s-a dovedit o capcană

O tânără povestește cum a fost atrasă de un e-mail care părea cât se poate de legitim: un post de jurnalist într-o echipă din SUA. Mesajul era personalizat și făcea referire direct la experiența ei profesională. După verificări pe Google și LinkedIn, totul părea real. A discutat cu „recrutorul”, a trimis informații despre CV, salariu și preferințe de lucru, iar în schimb a primit o descriere de job extrem de bine adaptată profilului ei. Semnalul de alarmă a apărut când i s-a spus că CV-ul trebuie „îmbunătățit” și i s-a oferit un serviciu contra cost. Atunci a realizat că este vorba despre o înșelătorie.

Creștere alarmantă a fraudelor de recrutare

Acest tip de escrocherie este în creștere rapidă. În ultimii ani, numărul sesizărilor s-a dublat, iar unele instituții financiare au raportat creșteri de peste 200%. Mii de persoane au fost deja afectate, iar fenomenul continuă să se extindă, pe fondul unei piețe a muncii tot mai dificile.

Experții spun că AI-ul a schimbat complet jocul. Escrocii pot crea mesaje corecte gramatical, personalizate și foarte convingătoare. Dacă înainte fraudele puteau fi depistate ușor, acum mesajele sunt adaptate exact pe profilul victimei, uneori chiar pornind de la CV-ul acesteia.

Metodele prin care sunt păcălite victimele

Există mai multe tipuri de escrocherii. Unele promit bani pentru activități simple online, precum like-uri sau recenzii. Altele sunt mai elaborate: interviuri false, cereri de bani pentru training, echipamente sau verificări de antecedente. În unele cazuri, victimele ajung să transfere bani fără să realizeze că sunt implicate în scheme ilegale.

Riscuri majore, chiar și fără pierderi financiare

Chiar dacă nu pierzi bani direct, riscurile rămân mari. Datele personale pot fi folosite pentru fraude ulterioare, inclusiv accesarea de credite sau compromiterea conturilor bancare. Impactul nu este doar financiar, ci și emoțional, multe victime simțind rușine după ce realizează că au fost păcălite.

Este important să fii atent la orice ofertă nesolicitată. Verifică adresele de e-mail și evită mesajele venite de pe domenii gratuite. Caută informații despre companie în registre oficiale și, dacă ai dubii, contactează direct firma. Cel mai important: nu plăti niciodată pentru un loc de muncă.