O țară din UE ar putea introduce armata obligatorie pentru femei din cauza scăderii natalității

O țară UE ar putea fi obligată să introducă serviciul militar obligatoriu pentru femei în următorii 15 ani, a declarat un oficial din domeniul apărării, invocând scăderea accentuată a natalității în rândul băieților.

Scăderea numărului de tineri din Estonia pune în pericol planurile de securitate ale țării pe termen lung, într-un moment în care securitatea pe flancul estic al NATO este monitorizată cu maximă atenție.

Probleme mari pe termen lung din cauza demografiei

Anu Rannaveski, șefa Agenției pentru Resurse de Apărare a Estoniei, instituția responsabilă de gestionarea recrutării militare, a afirmat că numărul tot mai redus de tineri care ajung la vârsta încorporării ar putea împiedica statul baltic să își atingă obiectivele privind efectivele armatei până în 2040. Aceasta a explicat situația pentru postul public estonian ERR, precizând că țara nu va mai putea asigura numărul de recruți stabilit prin strategia națională.

„Până în 2040, problema va deveni foarte evidentă: nu vom putea ocupa cele 4.100 de locuri planificate”, a declarat ea, potrivit Tvpworld.com.

Această cifră reprezintă numărul anual de recruți prevăzut în strategia de apărare pe termen lung a Estoniei, care urmărește menținerea forțelor de rezervă necesare în caz de război, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea pe flancul estic al NATO.

Țara are aproximativ 1,3 milioane de locuitori și se bazează în prezent pe serviciul militar obligatoriu pentru bărbați, în timp ce femeile se pot înrola doar pe bază de voluntariat. Însă Rannaveski consideră că tendințele demografice îi obligă tot mai mult pe factorii de decizie să ia în calcul extinderea obligativității și asupra femeilor.

Diferențele dintre generații sunt uriașe când vine vorba de numărul de nou-născuți, ceea ce obligă autoritățile de la Tallinn să gândească strategii noi pentru viitorul apărării naționale.

„În generațiile anterioare se nășteau până la 15.000 de băieți pe an. Acum numărul a scăzut la 4.000–5.000”, a explicat ea.

Potrivit oficialului, Estonia dispune încă de suficienți tineri eligibili pentru a menține sistemul actual pe termen scurt, dar autoritățile trebuie să înceapă de pe acum pregătirile pentru viitor, în condițiile în care natalitatea continuă să scăde.

„Sper cu adevărat că întrebarea este mai degrabă când, nu dacă”, a spus ea referindu-se la introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei.

Directorul agenției a subliniat importanța implicării fiecărui cetățean în protejarea țării, amintind un principiu fundamental al statului.

„Fiecare cetățean estonian are datoria de a apăra independența Estoniei”.

Estonia, unul dintre statele NATO aflate în prima linie la granița cu Rusia, și-a consolidat semnificativ postura defensivă după lansarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Modelul este deja aplicat în alte state europene

Mai multe țări din Europa au introdus deja serviciul militar obligatoriu pentru femei sau se îndreaptă către sisteme de recrutare neutre din punct de vedere al genului. În 2015, Norvegia a devenit primul stat NATO care a adoptat recrutarea obligatorie indiferent de sex, iar Suedia a urmat exemplul în 2017.

De asemenea, Danemarca a început să includă femeile în sistemul său de recrutare începând din acest an, în timp ce Letonia a indicat că serviciul militar obligatoriu pentru femei ar putea fi introdus în jurul anului 2028. O evoluție interesantă se înregistrează și în Polonia, unde numărul femeilor din forțele armate a crescut semnificativ în ultimii ani, acestea reprezentând acum aproximativ 17% din efectivele armatei poloneze, comparativ cu mai puțin de 5% în urmă cu un deceniu, deși serviciul militar rămâne voluntar pentru acestea.