Șeful Pentagonului, mesaj dur pentru Europa: „Ar putea învăța din Asia”

În discursul susținut la Dialogul de la Shangri-La din Singapore, Pete Hegseth a acuzat Europa Occidentală că a ignorat prea mult timp apelurile Washingtonului privind consolidarea apărării.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat la Conferinţa de Securitate Dialogul de la Shangri‑La din Singapore că vor urma „decizii importante” referitoare la securitatea Europei. Oficialul a reluat criticile administraţiei Trump la adresa statelor europene, acuzându-le că au ignorat prea mult timp solicitările Washingtonului de a‑şi consolida apărarea.

Comparaţia cu statele asiatice

Hegseth a lăudat ţările din Asia pentru modul în care îşi gestionează parteneriatele strategice.

„Au înţeles de mult timp că soclul unui parteneriat durabil nu se află pe valori idealizate, ci pe o aliniere concretă a intereselor naţionale”, a transmis acesta. Hegseth a adăugat că atunci când interesele diferă, statele asiatice „se adaptează cu pragmatism, fără dramă şi fără să facă morală”, afirmând că „Europa Occidentală ar putea învăţa din asta”.

Critici dure la adresa Europei

Secretarul Apărării a reiterat poziţia critică a administraţiei Trump faţă de aliaţii europeni. El i-a acuzat că au susţinut „o retorică mondialistă găunoasă pe tema unei ordini mondiale bazate pe reguli, în timp ce capitalele europene îşi deschideau larg frontierele şi îşi goleau armatele de substanţă”.

Donald Trump solicită de ani de zile ca statele europene să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate şi a readus în discuţie reducerea prezenţei militare americane pe continent, mai ales după refuzul europenilor de a susţine războiul din Iran.

Anunţul privind viitoare decizii NATO

În discursul său, Hegseth a transmis că„Europa şi NATO au de luat decizii importante şi le veţi afla în curând.” El a criticat din nou nivelul redus al investiţiilor europene în apărare:

„Prea mult timp, apelurile politicoase către aliaţii noştri europeni pentru ca să cheltuiască mai mult pentru propria lor apărare au rămas literă moartă.”

Totuşi, a recunoscut că unele state au început să recupereze decalajul. „Ei sunt, în sfârşit, pe cale să recupereze întârzierea”, a mai spus oficialul american.

Obiectivul NATO privind cheltuielile militare

Sub presiunea administraţiei Trump, NATO a stabilit anul trecut un obiectiv colectiv de 5% din PIB pentru apărare, însă majoritatea statelor membre sunt încă departe de acest nivel.