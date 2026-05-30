Instructor de înot din Câmpina, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore

Un bărbat de 42 de ani, instructor de înot, a fost arestat preventiv de Judecătoria Câmpina, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 12 ani. Decizia Judecătoriei Câmpina nu este definitivă.

Un complet de judecată de la Judecătoria Câmpina a admis propunerea procurorilor şi a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului care ar fi agresat sexual o fată de 12 ani al cărei antrenor de înot a fost.

Faptele s-ar fi petrecut pe parcursul ultimului an, în două rânduri, când bărbatul de 42 de ani ar fi sărutat-o pe gură şi ar fi atins-o pe sâni pe copila minoră. Mama fetei a fost cea care a depus reclamaţie la Poliţie.