Adăposturile de protecție civilă din București, în mare parte nefuncționale: cum arată datele din teren

Sursă: Realitatea PLUS

Bucureștiul, oraș cu aproape 1,8 milioane de locuitori, are pe hârtie peste o mie de adăposturi de protecție civilă. În realitate, însă, multe dintre ele sunt încuiate, degradate sau transformate în simple cămări pentru murături. Oamenii se pot adăposti și la metrou, însă capacitatea este una limitată.

Datele ne arată că, în caz de război, doar un sfert din populația capitalei are unde să se adăpostească. Deși pe hârtie avem aproximativ 1000 de adăposturi civile, în realitate, majoritatea din ele au devenit cămări pentru murături sau sunt extrem de degradate.

Pe lângă adăposturile civile de la blocuri, oamenii se mai pot adăposti și aici, la metrou. Însă trebuie să știe că capacitatea este una limitată. Avem în capitală aproximativ 2 milioane de locuitori, iar la metrou capacitatea este de doar 200.000.

Pe de altă parte, situația este tragică și la nivel național, și asta pentru că România poate adăposti în adăposturi special amenajate doar 3% din populație, iar restul de aproximativ 18 milioane, real, nu au un adăpost în cazul unui atac aerian.