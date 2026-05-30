Atacuri în lanț în Rusia: depozite de petrol în flăcări la Taganrog și Feodosia

În noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe regiuni rusești ar fi fost vizate de atacuri cu drone, inclusiv orașul portuar Taganrog din Rostov. Oficialii ruși susțin că au izbucnit incendii și că există victime. Kievul nu a confirmat informațiile prezentate de partea rusă.

Armata ucraineană ar fi atacat infrastructura petrolieră din diverse teritorii ruseşti şi deţinute de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, au relatat canalele media ruseşti Telegram.

Fotografii şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare de către locuitorii locali par să arate un atac ucrainean la scară largă cu drone asupra oraşului rus Taganrog din regiunea Rostov.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar, a raportat pe Telegram că un rezervor de combustibil, un petrolier şi o clădire administrativă din portul Taganrog au luat foc în urma unui atac cu drone ucrainene. Slusar a mai susţinut că două persoane au fost rănite în oraş în mijlocul atacului.

Svetlana Kambulova, primarul oraşului Taganrog, a susţinut că dronele au lovit infrastructura de încărcare de la debarcader, incendiile fiind stinse rapid.

Explozii s-au auzit şi în oraşul Feodosia din Crimeea ocupată în jurul orei 3:20 dimineaţa, ora locală, a relatat canalul Crimean Telegram, locuitorii raportând un depozit de petrol în flăcări în oraş.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat rapoartele şi nici afirmaţiile făcute de oficialii ruşi.

Taganrog este un important oraş portuar rusesc situat la Marea Azov, în regiunea Rostov, la puţin peste 40 de kilometri de graniţa de stat cu partea ocupată acum a regiunii Doneţk din Ucraina.

Oraşul a fost frecvent ţinta atacurilor cu drone ucrainene, ultima explozie raportată în zonă fiind în noaptea de 27 mai.