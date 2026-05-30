Crin Antonescu: Autoritățile trebuiau să ia măsuri din timp pentru a evita situația de la Galați

Sursă: Realitatea PLUS

Crin Antonescu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre măsurile pe care autoritățile trebuiau să le ia din timp pentru ca oamenii să nu treacă prin situația de la Galați. Potrivit acestuia, amenințările cu drone au loc de multă vreme, timp în care nu s-au luat măsuri.

"Faptul că nouă ne vor veni peste un an sau peste doi niște dotări cu care să ne apărăm de asemenea situații n-are nicio importanță pentru că, iată, lucrul s-a întâmplat ieri. Se întâmplă de cel puțin un an - Bucăți de drone, drone au căzut pe teritoriul României. S-a discutat despre chestiunea asta.

Oamenii trăiesc de bună vreme, de multă vreme deja, într-o atmosferă practic de război, pentru că dacă războiul e pe malul celălalt, dacă sunt acolo explozii în fiecare noapte, dacă mai cad și la tine bucăți de drone - cum s-a întâmplat în repetate rânduri în județul Tulcea sau și în Galați - sigur că niște măsuri pe care să le știm, să le cunoaștem, ar fi de natură să-i mai încurajeze.

A avut loc la ora 1:50, în cursul nopții. Domnul prim-ministru era la Chișinău. Pe la ora 11:00 dimineața a cerut un Spartan ca să se întoarcă. Când în două ore și jumătate, cu antemergătorii și cu girofarul (că de aia îi are), era la Galați.

Cred că ar fi trebuit - atâta vreme cât această amenințare există - să se ia niște măsuri mult mai serioase privitoare la aceste posibile incidente sau chiar agresiuni cu drone.

Mi-e greu să spun, n-am toate elementele să spun dacă era cazul să se invoce articolul 4 sau nu, sau dacă era nevoie de articolul 4. S-a vorbit însă de faptul că s-a solicitat NATO ca anumite dotări defensive să fie aduse pe teritoriul României cât mai repede, nu într-un an și-n doi, și cred că acest lucru se putea face mai devreme pentru că, repet, amenințarea există de mai multă vreme. Trebuie să ne vedem imediat de interesul nostru cu toate mijloacele pe care le avem", a declarat Crin Antonescu.