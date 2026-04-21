Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni cu membri ai Parlamentului European, unde au fost evaluate progresele statelor candidate și ale celor cu potențial de aderare, potrivit Kyiv Independent.

Kos a precizat că Ucraina a realizat aproximativ 87% din reformele necesare, situându-se printre cele mai avansate țări candidate. Doar Republica Moldova o depășește, cu un nivel de implementare de 93%, în timp ce Serbia se află mult în urmă, cu circa 30%.

Progrese și dificultăți

În ultimele luni, legislativul de la Kiev a adoptat mai multe acte normative importante pentru alinierea la standardele europene. Cu toate acestea, procesul continuă să întâmpine obstacole, în special în domenii precum statul de drept și reformele economice, unde persistă întârzieri și provocări legislative, conform Kyiv Independent.

Comisarul european a subliniat că aceste progrese sunt cu atât mai remarcabile în contextul actual de securitate.

„Acest progres are loc în ciuda bombelor care cad asupra țării și a faptului că Ucraina luptă pentru supraviețuire”, a declarat Marta Kos.

Totodată, oficialul a insistat asupra necesității unor garanții suplimentare pentru a evita eventuale reculuri după aderare.

Ținta de aderare

Referindu-se la obiectivul anunțat de președintele Volodimir Zelenski, care vizează aderarea până în 2027, Kos a catalogat acest termen drept „imposibil”. Ea a subliniat însă importanța oferirii unor perspective clare Ucrainei, astfel încât autoritățile de la Kiev să aibă certitudinea că eforturile depuse vor conduce la integrarea în UE.

În cadrul discuțiilor din Comisia pentru afaceri externe a fost evidențiată și necesitatea reformării procesului de extindere al Uniunii. Oficialii europeni consideră că mecanismul actual este prea lent și trebuie adaptat unei Uniuni care ar putea depăși 30 de state membre.