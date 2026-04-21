Unifarm, prezent în dialogul strategic privind viitorul sănătății

Într-un context marcat de presiuni economice, transformări tehnologice accelerate și schimbări sociale profunde, implicarea Unifarm în dialoguri de acest tip capătă o relevanță aparte. Participarea Directorului General, Adrian Marius Dobre, nu se limitează la o simplă reprezentare instituțională, ci reflectă o contribuție activă la dezbaterile care conturează viitorul sistemelor de sănătate. Unifarm își asumă astfel un rol esențial în identificarea și susținerea unor soluții care răspund nevoilor reale ale pacienților, consolidându-și poziția de partener de încredere în domeniul sănătății publice.

Unifarm își reconfirmă rolul în asigurarea accesului la tratamente

Tema ediției din acest an – „Noul contract social în sănătate: solidaritatea într-o lume în schimbare” – a adus în prim-plan una dintre cele mai importante provocări ale momentului: menținerea echilibrului între sustenabilitate, echitate și accesul la servicii medicale. În acest cadru, Unifarm își reconfirmă rolul strategic în asigurarea accesului la medicamente și terapii inovative, într-un sistem supus unor presiuni tot mai mari. Compania rămâne un pilon esențial în garantarea continuității tratamentelor, inclusiv în contexte dificile sau de criză, demonstrând capacitate de reacție rapidă și adaptabilitate.

Participarea directorului general nu a fost una formală, ci una cu valoare substanțială, care evidențiază modul în care Unifarm contribuie concret la dialogul privind politicile de sănătate. Prin implicarea sa, compania demonstrează o reziliență solidă și o viziune orientată către sustenabilitate, reușind să mențină un echilibru între cerințele pieței, evoluțiile tehnologice și nevoia de acces echitabil la tratamente pentru pacienții din România.

Accesul la medicamente, prioritate constantă pentru Unifarm

În același timp, Unifarm continuă să își consolideze misiunea de a asigura disponibilitatea medicamentelor esențiale și de a facilita accesul la terapii moderne. Într-un peisaj medical în continuă schimbare, compania se adaptează permanent, dezvoltând mecanisme eficiente de răspuns la nevoile sistemului și ale pacienților. Această capacitate de adaptare reflectă nu doar expertiza instituțională, ci și responsabilitatea asumată față de sănătatea publică.

Pacientul, în centrul preocupărilor Unifarm

Seminarul, construit pe baza metodei Aspen, a oferit un cadru de reflecție autentică și schimb de idei între participanți din sectoare diverse. În centrul acestor dezbateri s-a aflat pacientul, iar această perspectivă este pe deplin aliniată cu direcția strategică a Unifarm. Compania își fundamentează activitatea pe nevoile reale ale pacienților, urmărind constant îmbunătățirea accesului la tratamente și creșterea calității serviciilor oferite.

Unifarm, actor activ în conturarea viitorului sănătății

Prin prezența și contribuția sa în astfel de contexte, Unifarm demonstrează că este mai mult decât un furnizor de medicamente, este un actor activ în definirea politicilor de sănătate și în construirea unui sistem mai echitabil și mai eficient. Rolul său strategic devine cu atât mai important într-o perioadă în care provocările sunt multiple, iar nevoia de soluții sustenabile este tot mai urgentă.

Implicarea Unifarm la seminarul Aspen 2026 confirmă angajamentul companiei de a rămâne în prima linie a eforturilor pentru asigurarea accesului la tratamente sigure, moderne și accesibile. Prin viziune, responsabilitate și acțiune concretă, Unifarm continuă să contribuie activ la protejarea sănătății pacienților din România și la consolidarea unui sistem capabil să răspundă provocărilor viitorului.