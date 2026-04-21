Ferestrele nu mai sunt doar un element funcțional, ci o componentă vizibilă a designului, care poate influența puternic aspectul unei locuințe, atât la exterior, cât și la interior.

Culoarea ferestrelor nu mai este un detaliu secundar

În ultimii ani, opțiunile de personalizare au crescut considerabil. Dacă în trecut majoritatea ferestrelor erau albe și standardizate, astăzi există o varietate largă de culori și finisaje.

Nuanțele de gri, antracit sau negru sunt din ce în ce mai populare, iar finisajele care imită lemnul sau au un aspect metalic oferă un plus de personalitate. În plus, există posibilitatea de a alege culori diferite pentru interior și exterior, astfel încât fereastra să se integreze perfect atât în designul locuinței, cât și în fațada clădirii.

PVC sau aluminiu? Diferențe pe înțelesul tuturor

Alegerea materialului rămâne un factor important. Cele mai utilizate variante sunt PVC-ul și aluminiul, fiecare răspunzând unor nevoi diferite.

PVC-ul este o soluție foarte bună pentru majoritatea locuințelor, oferind un nivel ridicat de izolare termică și un raport corect între cost și performanță. Este alegerea practică pentru cei care urmăresc eficiență energetică și confort.

Aluminiul, în schimb, este preferat în proiectele unde designul și suprafețele vitrate mari sunt prioritare. Profilele mai subțiri permit mai multă lumină naturală și un aspect minimalist, potrivit pentru locuințe moderne sau proiecte arhitecturale complexe.

Ce sunt ferestrele coplanare și de ce sunt tot mai căutate

Una dintre cele mai vizibile tendințe este reprezentată de ferestrele coplanare. Acestea se disting prin alinierea perfectă între partea mobilă și ramă. Atunci când fereastra este închisă, suprafața devine complet plană, fără diferențe de nivel.

Rezultatul este un aspect curat, simplu și modern. Dispare linia clasică dintre cercevea și toc, iar întreaga fereastră capătă o estetică mai elegantă și mai uniformă. Tocmai această simplitate vizuală le face tot mai apreciate în proiectele rezidențiale actuale.

Dincolo de estetică, ferestrele coplanare pot oferi performanțe foarte bune și din punct de vedere tehnic, cu condiția să fie corect alese și montate. Etanșeitatea și izolarea rămân esențiale, iar montajul joacă un rol decisiv în păstrarea acestor beneficii.

Designul modern și performanța merg împreună

Un aspect important este că designul modern nu vine în detrimentul performanței. Dimpotrivă, soluțiile actuale reușesc să combine estetica cu eficiența.

Ferestrele pot avea un aspect premium și, în același timp, să contribuie la reducerea pierderilor de energie, la menținerea unei temperaturi constante și la un confort mai bun în locuință.

Alegerea tâmplăriei nu mai este doar o decizie de design, ci una care influențează direct modul în care este perceput și utilizat spațiul. Iar tendința este clară: soluții cât mai simple vizual, dar din ce în ce mai performante în utilizare.