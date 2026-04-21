Deși centrala nu se află în administrarea Primăriei Capitalei, edilul a precizat că a discutat încă de dimineață cu reprezentanții Termoenergetica și ELCEN, pentru a evalua impactul asupra populației.

Potrivit acestuia, CET Vest este în prezent oprit, iar pentru a compensa lipsa producției de agent termic au fost demarate manevrele de pornire la CET Grozăvești, unde au fost deja activate două cazane cu apă fierbinte.

Ciprian Ciucu, informații despre situația de la CET Sud

„Chiar dacă CET Vest nu aparține de PMB, ci de Elcen/Ministerul Economiei, este doar normal să comunic cu bucureștenii cu privire la situația în care ne aflăm în urma exploziei de noaptea trecută. Am discutat încă de dimineață cu reprezentanții Termoenergetica și Elcen. În acest moment CET Vest este oprit.

Au început manevrele de pornire instalațiilor CET Grozavesti și au pornit deja două cazane cu apă fierbinte (CAF-uri). În acest moment Termoenergetica nu furnizează apă caldă în S1 (parțial), S5, S6 și în S2 (doar în zona Ștefan cel Mare). Pe măsură ce se ridică sarcina termică la Grozavești furnizarea de apă caldă va intra în parametri, undeva spre miezul nopții și vom putea livra în toate zonele afectate. Informațiile cu privire la cauza exploziei și termenul de remediere, necesar reparațiilor, vă pot fi puse la dispoziție de către Elcen/Ministerul Economiei”, a declarat Ciprian Ciucu.