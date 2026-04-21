Conform acestui concept, planeta noastră ar putea beneficia de energie neîntreruptă, dacă proiectul va fi pus în practică. Planul presupune realizarea unui inel gigantic de aproximativ 11.000 de kilometri în jurul Lunii, alcătuit, posibil, din peste două trilioane de panouri solare, scrie Blic. Deși pare un scenariu inspirat din science-fiction, inițiativa se bazează pe tehnologii existente și pe cercetări reale din domeniul energiei spațiale. Japonia explorează un concept ambițios care ar putea redefini viitorul energiei: construirea unui vast sistem de panouri solare pe Lună, capabil să furnizeze electricitate constant către Pământ. Proiectul, cunoscut sub numele de „Luna Ring” sau „Inelul Lunar”, presupune realizarea unei structuri uriașe în jurul satelitului natural al Terrei, potrivit informațiilor publicate de Blic.

Inițiativa este dezvoltată de Shimizu Corporation, în colaborare cu JAXA, agenția spațială a Japoniei, care analizează de mai mult timp posibilitatea producerii de energie în spațiu. Deși proiectul se află încă la nivel teoretic, acesta se bazează pe tehnologii existente și pe dorința Japoniei de a-și reduce dependența de importurile energetice. Inițiative similare sunt studiate și de Agenția Spațială Europeană, prin programul Solaris.

Cum ar funcționa conceptul

În contextul în care Japonia dispune de resurse naturale limitate și importă cea mai mare parte a energiei consumate, cercetătorii caută soluții sustenabile pe termen lung. Energia solară captată în spațiu reprezintă o opțiune atractivă, deoarece radiația solară este mai intensă și constantă decât la nivelul solului.

Planul prevede instalarea unui inel continuu de panouri solare de-a lungul ecuatorului Lunii, întinzându-se pe o distanță de aproximativ 11.000 de kilometri. Datorită rotației Lunii, o parte a acestui sistem ar fi permanent iluminată, ceea ce ar permite generarea de energie fără întrerupere. Electricitatea produsă ar urma să fie convertită în microunde sau fascicule laser și transmisă către stații de recepție amplasate pe Pământ.

Dimensiuni impresionante

Scara proiectului este dificil de imaginat. Conform planurilor, „Inelul Lunar” ar avea o lungime de circa 11.000 de kilometri și ar putea atinge o lățime de până la 400 de kilometri, transformându-l într-una dintre cele mai mari structuri concepute vreodată de om.

Dacă va deveni realitate, acest proiect ar putea marca o schimbare majoră în modul în care omenirea produce și utilizează energia, deschizând drumul către exploatarea resurselor din spațiu.