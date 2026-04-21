De ce sunt considerate măslinele sănătoase

Din punct de vedere nutrițional, măslinele au un profil favorabil. Sunt sărace în carbohidrați și calorii, iar majoritatea energiei provine din grăsimi mononesaturate – același tip de grăsimi asociat cu protecția sistemului cardiovascular. Aceste grăsimi contribuie la reducerea colesterolului „rău” și pot susține funcționarea optimă a inimii.

În plus, măslinele conțin antioxidanți și nutrienți importanți, precum vitaminele A și E, dar și minerale precum fierul, calciul și cuprul. Tocmai de aceea, ele sunt frecvent incluse în dietele echilibrate.

Procesarea le schimbă compoziția

În forma lor naturală, măslinele sunt extrem de amare și nu pot fi consumate ca atare. Pentru a deveni comestibile, acestea trec printr-un proces de conservare în saramură sau alte soluții, urmat de fermentare. Acest proces le face gustoase, dar vine la pachet cu un dezavantaj major: crește semnificativ conținutul de sodiu.

Sodiul - principalul risc pentru sănătate

Cantitatea mare de sare din măsline reprezintă principalul motiv de îngrijorare. O porție mică, de aproximativ un sfert de cană, poate furniza până la un sfert din doza zilnică recomandată de sodiu.

Pentru persoanele cu hipertensiune sau alte probleme cardiovasculare, limita zilnică este chiar mai mică, ceea ce înseamnă că o simplă gustare cu măsline poate acoperi o mare parte din necesarul maxim admis.

Consumul excesiv de sodiu determină retenția de apă în organism, ceea ce duce la creșterea tensiunii arteriale. În timp, acest lucru poate suprasolicita inima și vasele de sânge, crescând riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral sau afecțiuni renale.

Pot fi incluse în dietă fără riscuri?

Măslinele nu trebuie eliminate complet din alimentație, dar este esențial să fie consumate cu moderație. O porție rezonabilă este de 5-10 măsline, care aduc aproximativ 40-50 de calorii și 4-5 grame de grăsimi.

Pentru a reduce aportul de sodiu, există câteva soluții simple:

clătirea măslinelor înainte de consum;

menținerea lor în apă pentru o perioadă scurtă;

asocierea cu alimente sărace în sare.

Măslinele pot fi un aliat al sănătății inimii datorită grăsimilor benefice și antioxidanților, însă conținutul ridicat de sodiu le transformă într-un aliment care trebuie consumat cu atenție.

Echilibrul și moderația rămân cheia pentru a beneficia de proprietățile lor fără a-ți pune sănătatea în pericol.