Un preparat accesibil și ușor de gătit
Această rețetă este ideală chiar și pentru cei fără experiență în bucătărie, deoarece nu necesită tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit. În plus, poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe.
Pentru un gust mai intens, specialiștii recomandă înlocuirea apei cu supă de legume, ceea ce va adăuga un plus de savoare preparatului.
Ingrediente necesare pentru mâncarea de varză cu cartofi
Pentru această rețetă simplă ai nevoie de:
600 g cartofi
500 g varză
50 g măsline
300 g roșii cherry
3 linguri de ulei
3 căței de usturoi
1 crenguță de rozmarin
cimbru, pătrunjel
sare și piper, după gust
1 cană de apă (sau supă de legume)
Mod de preparare pas cu pas
Prepararea este rapidă și intuitivă:
Într-o cratiță, călește ușor usturoiul tocat în ulei.
Adaugă cartofii tăiați cuburi și rozmarinul, apoi amestecă câteva minute.
Pune roșiile cherry tăiate și varza tocată mărunt.
Condimentează cu sare și piper, apoi adaugă lichidul.
Lasă preparatul să fiarbă până când legumele sunt fragede.
Spre final, adaugă măslinele și mai lasă pe foc câteva minute.
La servire, presară pătrunjel proaspăt tocat pentru un plus de prospețime.
De ce să alegi această rețetă de post
Este o mâncare sănătoasă și hrănitoare
Conține ingrediente simple și accesibile
Se prepară rapid
Poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură
Mâncarea de varză cu cartofi și măsline este o soluție perfectă pentru mesele de post, dar și pentru orice moment în care îți dorești un preparat ușor, gustos și echilibrat.