Un preparat accesibil și ușor de gătit

Această rețetă este ideală chiar și pentru cei fără experiență în bucătărie, deoarece nu necesită tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit. În plus, poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe.

Pentru un gust mai intens, specialiștii recomandă înlocuirea apei cu supă de legume, ceea ce va adăuga un plus de savoare preparatului.

Ingrediente necesare pentru mâncarea de varză cu cartofi

Pentru această rețetă simplă ai nevoie de:

600 g cartofi

500 g varză

50 g măsline

300 g roșii cherry

3 linguri de ulei

3 căței de usturoi

1 crenguță de rozmarin

cimbru, pătrunjel

sare și piper, după gust

1 cană de apă (sau supă de legume)

Mod de preparare pas cu pas

Prepararea este rapidă și intuitivă:

Într-o cratiță, călește ușor usturoiul tocat în ulei.

Adaugă cartofii tăiați cuburi și rozmarinul, apoi amestecă câteva minute.

Pune roșiile cherry tăiate și varza tocată mărunt.

Condimentează cu sare și piper, apoi adaugă lichidul.

Lasă preparatul să fiarbă până când legumele sunt fragede.

Spre final, adaugă măslinele și mai lasă pe foc câteva minute.

La servire, presară pătrunjel proaspăt tocat pentru un plus de prospețime.

De ce să alegi această rețetă de post

Este o mâncare sănătoasă și hrănitoare

Conține ingrediente simple și accesibile

Se prepară rapid

Poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură

Mâncarea de varză cu cartofi și măsline este o soluție perfectă pentru mesele de post, dar și pentru orice moment în care îți dorești un preparat ușor, gustos și echilibrat.