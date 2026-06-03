Jeleu de căpșuni la borcan. Rețeta perfectă pentru un desert aromat și o glazură delicioasă

Dacă vrei să păstrezi gustul verii pentru lunile reci, jeleul de căpșuni este una dintre cele mai inspirate alegeri. Cu o textură fină, o culoare rubinie și o aromă intensă de fructe proaspete, acest preparat poate fi folosit atât la micul dejun, cât și în numeroase deserturi. Secretul unui jeleu reușit stă în alegerea unor căpșuni bine coapte, parfumate și dulci în mod natural. Chiar și fructele mai moi pot fi folosite, cu condiția să fie sănătoase și să își păstreze aroma specifică.

Ingrediente

2 kg căpșuni bine coapte

1 kg zahăr

50 ml suc de lămâie

1 plic Gelfix 2:1 sau 10 g pectină alimentară

Cum se prepară jeleul de căpșuni

Spală bine căpșunile în apă rece, îndepărtează codițele și lasă-le la scurs câteva minute.

Pune fructele într-o cratiță încăpătoare, cu fund gros, apoi zdrobește-le ușor cu o lingură de lemn sau cu un zdrobitor pentru cartofi. Nu este necesar să obții un piure fin.

Așază vasul pe foc mediu și lasă căpșunile să fiarbă aproximativ 20-25 de minute, amestecând ocazional. Pe măsură ce se înmoaie, fructele vor elibera o cantitate generoasă de suc.

Pasul care face diferența

Pentru un jeleu limpede și elegant, strecoară compoziția printr-o sită fină căptușită cu tifon curat, așezată deasupra unui bol mare.

Lasă sucul să se scurgă lent, fără să presezi fructele. Ideal este să ai răbdare și să îl lași la filtrat timp de două-trei ore sau chiar peste noapte în frigider. Dacă pulpa este presată, vei obține mai mult lichid, însă jeleul va deveni tulbure.

Din aproximativ două kilograme de căpșuni se obțin, în general, între un litru și 1,2 litri de suc.

Fierberea jeleului

Transferă sucul într-o cratiță curată și adaugă zahărul. Dacă folosești pectină sau Gelfix, încorporează-le conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Adaugă și sucul de lămâie, care nu doar intensifică aroma, ci contribuie și la obținerea unei consistențe potrivite.

Fierbe amestecul la foc mediu spre mare timp de 15-20 de minute, îndepărtând periodic spuma care se formează la suprafață.

Pentru a verifica dacă jeleul este gata, pune câteva picături pe o farfurie rece. Dacă după aproximativ un minut capătă consistență și nu se scurge imediat, preparatul este suficient de legat.

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Cum se păstrează

Toarnă jeleul fierbinte în borcane sterilizate, lăsând aproximativ un centimetru liber până la margine. Închide imediat cu capace curate și bine fixate.

Întoarce borcanele cu capacul în jos pentru cinci minute, apoi așază-le în poziție normală și acoperă-le cu un prosop gros până se răcesc complet.

Depozitate într-un loc răcoros și întunecat, borcanele se păstrează foarte bine pe parcursul iernii. După deschidere, jeleul trebuie ținut la frigider și consumat în câteva săptămâni.

Cum îl poți folosi

Jeleul de căpșuni este excelent pe pâine prăjită cu unt, dar și ca umplutură pentru biscuiți fragezi, cornuri, clătite sau tarte. De asemenea, poate fi utilizat ca glazură pentru prăjituri și cheesecake-uri sau servit alături de iaurt și brânzeturi fine.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Folosește o cratiță largă pentru o fierbere uniformă.

Nu prelungi excesiv timpul de fierbere pentru a păstra culoarea și aroma fructelor.

Pectina este recomandată mai ales atunci când căpșunile sunt foarte dulci și au o aciditate redusă.

Pentru o aromă specială, poți adăuga la final puțină vanilie naturală sau câteva frunze de mentă, pe care să le îndepărtezi înainte de îmbuteliere.

Un borcan de jeleu de căpșuni pregătit în sezonul fructelor poate transforma orice desert simplu într-un preparat cu adevărat special și aduce, chiar și în mijlocul iernii, parfumul verii în bucătărie.