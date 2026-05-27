Joe Biden dă în judecată Departamentul de Justiție pentru a bloca publicarea unor înregistrări private

Fostul președinte american Joe Biden a dat în judecată Departamentul de Justiție al SUA, încercând să oprească publicarea unor înregistrări audio și a transcrierilor unor conversații private purtate cu biograful său în perioada 2016–2017. Procesul a fost depus marți la un tribunal federal din Washington D.C., cu doar câteva săptămâni înainte ca documentele să fie transmise Congresului și unei organizații conservatoare din SUA.

Materialele ar urma să ajungă pe 15 iunie la Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților și la Heritage Foundation. Înregistrările au fost folosite în ancheta desfășurată în 2023 de procurorul special Robert Hur privind gestionarea unor documente clasificate de către Biden. La finalul investigației, procurorul a decis să nu formuleze acuzații penale împotriva fostului lider de la Casa Albă.

Conversațiile au fost înregistrate în timpul scrierii memoriilor sale

Potrivit documentelor depuse în instanță, înregistrările au fost realizate chiar în locuința lui Joe Biden și făceau parte din procesul de redactare a volumului său autobiografic din 2017, „Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”. Cartea vorbește despre perioada în care Biden lua în calcul candidatura la președinția SUA, în timp ce fiul său, Beau Biden, se lupta cu cancerul la creier.

Avocații fostului președinte susțin că solicitarea făcută de comisia din Camera Reprezentanților este doar un pretext pentru a obține și publica materialele. În proces, Biden cere instanței să blocheze definitiv transmiterea înregistrărilor și să declare solicitarea comisiei drept invalidă.

Disputa are legătură cu legea accesului la informații

Procesul arată că Departamentul de Justiție contestase anterior solicitarea făcută de Heritage Foundation pentru obținerea documentelor în baza Legii privind libertatea informației. Potrivit echipei lui Biden, decizia de a transmite acum materialele către Congres ar reprezenta o încercare de ocolire a legislației federale care restricționează publicarea unor astfel de înregistrări.

Săptămâna trecută, un judecător federal i-a permis lui Joe Biden să intervină în procesul dintre Heritage Foundation și Departamentul de Justiție. Totuși, instanța a limitat posibilitatea fostului președinte de a contesta direct solicitarea făcută de comisia parlamentară pentru accesul la materiale.

Cazul deschide un nou conflict juridic și politic la Washington, într-un moment în care atât democrații, cât și republicanii încearcă să folosească în instanță și în Congres mai multe anchete sensibile legate de foști și actuali lideri americani.