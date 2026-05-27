Incendiu în cartierul evreiesc Golders Green din Londra: un supermarket cușer, vizat recent de atacuri, în flăcări VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de origine încă necunoscută a izbucnit miercuri la un supermarket cușer din cartierul Golders Green, zonă cu o importantă comunitate evreiască și recent vizată de atacuri, relatează presa britanică.

Pompierii au confirmat că un incendiu a izbucnit, miercuri, ”într-o clădire de trei etaje, în care se află un magazin la parter şi apartamente la etajele superioare”, relatează AFP.

Cauzele incendiului erau necunoscute imediat, au anunţat ei.

La fața locului au fost mobilizați aproximativ 100 de pompieri.

În imaginile publicate în mediul online se poate vedea o coloană de fum negru ridicându-se la locul incendiului.

Presa scrie că este vorba despre un supermarket ”Kosher Kingdom”, strada care duce la imobilul aflat în flăcări fiind blocată de poliție.

Magazinul se prezintă pe site drept ”cel mai mare supermarket cuşer din Europa”, cu o suprafaţă de aproximativ 7.000 de metri pătraţi şi peste 8.500 de clienţi pe săptămână.

La sfârşitul lui aprilie, un atac cu cuţitul în acest cartier - în care locuieşte o comunitate evreiască importantă - s-a soldat cu doi răniţi. Anchetă a fost atunciîncredinţată poliţiei antiteroriste, un bărbat în vârstă de 45 de ani fiind arestat la faţa locului.

În afară de acest atac, cartierul a fost teatrul mai multor incendii şi tentative de incendiere vizînd comunitatea evreiască.

Potrivit SITE Intelligence Group, o grupare puţin cunoscută, cu legături cu Iranul, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), a revendicat responsabilitatea aproape tuturor acestor incidente.