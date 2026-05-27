Un adolescent a susținut că suferă de nanism pentru a intra în cursa parlamentară din Nigeria
Nigeria
Un scandal uriaș a izbucnit în Nigeria după ce un adolescent de 15 ani a încercat să candideze pentru un loc în Parlament, pretinzând că are 30 de ani. Tânărul, Mahmoud Saddis Buba, le-ar fi spus colegilor din partid că suferă de nanism, pentru a explica aspectul său fizic și statura mică.
Cazul a devenit rapid viral după ce acesta s-a înscris în competiția internă a partidului APC pentru desemnarea candidaților la Adunarea Națională a Nigeriei. Imaginile cu presupusul candidat au circulat intens pe rețelele sociale, iar mulți au început să pună sub semnul întrebării vârsta reală a acestuia.
Documentele au arătat adevărata vârstă
Situația s-a schimbat complet după verificarea actelor oficiale. Autoritățile au descoperit că Mahmoud Saddis Buba s-a născut în anul 2010, ceea ce înseamnă că are doar 15 ani și nu îndeplinește condițiile legale pentru a candida la alegeri. După apariția informațiilor, adolescentul și-a retras candidatura, însă scandalul a continuat. Autoritățile și reprezentanții partidului încearcă acum să afle cum a fost posibil ca un minor să ajungă atât de departe în procesul electoral fără ca problema să fie observată mai devreme.
A fost deschisă o anchetă
O anchetă urmează să stabilească dacă au existat persoane care l-au ajutat să se înscrie în competiția politică și dacă au fost încălcate procedurile interne ale partidului. Cazul a provocat reacții puternice în Nigeria, mai ales pentru că tentativa de fraudă a trecut inițial neobservată. Între timp, subiectul a devenit unul dintre cele mai comentate în presa locală și pe rețelele sociale, unde mulți au criticat lipsa verificărilor făcute înainte de acceptarea candidaturii.
