Sindicaliștii din Guvern, replică tăioasă pentru Mihai Jurca: „Obrăznicia nu este reformă!”

Sursă: Realitatea.Net

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) respinge ferm tonul arogant, condescendent și profund nedemn folosit de Cancelaria Prim-ministrului. Într-un răspuns oficial semnat de șeful de cancelarie, Mihai Jurca, instituția a replicat prin ironii și lecții de morală la solicitarea sindicatului de a prezenta datele complete și netrunchiate privind anvelopa salarială din sectorul public.

Reprezentanții SAALG consideră o „obrăznicie instituțională fără margini” faptul că lucrătorii din sistemul public sunt tratați de sus și trimiși de Mihai Jurca să se uite în oglindă, ca și cum ar trebui să își ceară scuze că muncesc legal și că susțin funcționarea statului.

„Nu salariații decid risipa, sinecurile și deficitele”

Sindicaliștii demontează argumentele Cancelariei și critică dur managementul politic al fondurilor publice. Ei reamintesc că responsabilitatea pentru administrarea defectuoasă a bugetelor, a sistemului de pensii și a deficitelor aparține exclusiv decidenților, nu executanților:

„Salariații publici nu gestionează bugetul României. Nu ei decid risipa, nu ei împart funcțiile politice, nu ei aprobă contractele, nu ei numesc sinecuri și nu ei construiesc deficitele.”

Într-un atac direct la adresa lui Mihai Jurca, sindicatul enumeră categoriile de angajați jigniți prin această atitudine: de la cadrele medicale care tratează demnitarii, la magistrați, militari, polițiști, pompieri, angajați SPP, funcționari care pregătesc acte normative și experți în fonduri europene. Toți aceștia țin administrația în funcțiune în timp ce Guvernul refuză să discute serios despre clientela politică și controversele grave din jurul unor demnitari.

De asemenea, SAALG respinge acuzația că ar fi tăcut în timpul fostelor guvernări, amintind Cancelariei că a criticat public și executivul Ciolacu, și guvernarea PSD-PNL, documentele aflându-se chiar în arhiva instituției.

Noni-Emil Iordache: „Oglinda trebuie pusă întâi în fața Guvernului”

SAALG subliniază că nu a cerut privilegii, ci doar transparență: premierul să arate și cât se întoarce la buget din salarii prin taxe, nu doar brutul.

Președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, a lansat o critică directă la adresa șefului de cancelarie:

„Domnul Jurca poate lua o pauză din a ambala frumos dosarul SAFE și poate înțelege că oglinda trebuie pusă întâi în fața Guvernului, pentru că acolo se văd anii de risipă, sinecurile, funcțiile politice, consiliile de administrație, cabinetele supradimensionate, contractele discutabile, reformele amânate și discursurile ipocrite despre austeritate. Nu salariații din sistemul public sunt problema României, ci clasa politică ce descoperă mereu austeritatea doar când vine vorba despre oamenii fără protecție.”

Comunicatul se încheie cu un mesaj ferm: SAALG nu va accepta culpabilizarea salariaților de către cei „cocoțați în funcții publice prin susținere politică”. Condescendența nu este un argument, iar concluzia sindicaliștilor este clară: „NOI nu suntem EI”.