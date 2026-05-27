Șeful Curții de Apel Pitești: „Are loc o campanie de demonizare!”

Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, șeful Curții de Apel Pitești, Bogdan Mateescu, acuză clasa politică că face o campanie de „demonizare a magistraților”, după ce în spațiul public au fost lansate informații potrivit cărora judecătorii ar avea salarii uriașe și ar fi responsabili de creșterea deficitului. Totul, după ce noua lege a salarizării conține scăderea cu 16% a veniturilor magistraților.

Bogdan Mateescu: „Judecătorii nu au salariile care se vehiculează!”

„Magistratura se subsumează unei campanii continue și susținute, în mod voit, asumat, de demonizare a magistraților, de culpabilizarea lor pentru toate relele de pe pământ și, mai nou, pentru deficitul bugetar.

Ieri s-au scurs într-o parte a presei sume uriașe, neconfirmate, de Înalta Curte de Casație și Justiție, reprezentând, așa zise, drepturi restante ale magistraților.

Vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe spectatori că nu sunt drepturile doar ale magistraților...toate categoriile sociale și-au găsit dreptatea în justiție, pentru că politicienii, de-a lungul timpului, nu au reglat legile, le-au lăsat neclare, pline de echivoc și nu pot fi culpabilizați oamenii că și-au găsit dreptatea în justiție.

Pensionarii României care sunt puși pe drumuri de către autorități pentru a-și valorifica drepturile lor, întrucât factorii decizionali de ordin politic nu și-au îndeplinit obligația prevăzută de lege.

Ori în acest context a culpabiliza judecătorii românii pentru orice rău, pentru gaura din buget, pentru orice se întâmplă în țara asta și fluturând în societate, în încercarea unor reușite de a manipula diverse sume sau diverse cazuri.

S-a părut absolut inacceptabil și așa cum am asigurat și în comunicatul, împreună cu colegii mei desigur de la Curtea de Apel Pitești, că în comunicatul de ieri nu vom mai tolera astfel de atitudini.”, a declarat șeful Curții de Apel Pitești, Bogdan Mateescu.