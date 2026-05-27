Gest emoționant al familiei unui adolescent din Chitila aflat în moarte cerebrală. Organele băiatului vor salva patru vieți

Familia adolescentului de 15 ani care a ajuns în moarte cerebrală după un tragic incident petrecut într-un lac din Chitila a luat o decizie impresionantă: donarea organelor pentru salvarea altor pacienți aflați în stare gravă. Gestul părinților va oferi o nouă șansă la viață pentru patru persoane care aveau urgent nevoie de transplant.

Tânărul fusese internat în stare critică după ce a căzut în lac în urmă cu aproximativ două săptămâni, în timp ce încerca să își salveze o colegă.

Inima adolescentului va salva viața unui bărbat de 50 de ani

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, intervenția de prelevare de organe a avut loc miercuri la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, fiind prima procedură de acest tip realizată aici în anul 2026.

Medicii au anunțat că inima băiatului va fi transplantată la Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca unui pacient în vârstă de 50 de ani, diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă.

Profesorul dr. Horațiu Moldovan, coordonatorul echipei medicale de la Floreasca, a precizat că această intervenție este una specială, fiind pentru prima dată când în cadrul spitalului este realizat un transplant cardiac la un pacient care suferise anterior o altă operație pe cord.

Două transplanturi renale și unul hepatic la Fundeni

Alte trei vieți vor fi salvate la Institutul Clinic Fundeni. Medicii vor efectua:

două transplanturi renale pentru doi tineri de 20 de ani;

un transplant hepatic pentru un adolescent de 17 ani.

Profesorul dr. Vlad Brașoveanu, cel care va coordona transplantul hepatic, a transmis că această intervenție reprezintă pentru pacientul de 17 ani șansa la o viață normală.

Mesajul emoționant transmis de Agenția Națională de Transplant

Directorul executiv al ANT, dr. Guenadiy Vatachki, a mulțumit familiei adolescentului pentru decizia luată într-un moment extrem de dificil.

Potrivit acestuia, gestul părinților reprezintă o lecție de solidaritate și umanitate, întrucât patru pacienți primesc acum șansa de a continua să trăiască.

Tragedia care a șocat comunitatea din Chitila

Adolescentul de 15 ani a fost scos inconștient din apă după incidentul petrecut în lacul din Chitila. Medicii au încercat zile la rând să îi salveze viața, însă starea sa s-a agravat, iar ulterior a fost declarat în moarte cerebrală.

Cazul a emoționat profund comunitatea locală, mai ales după ce s-a aflat că băiatul încercase să își ajute colega aflată în pericol.

Efort comun al medicilor din București

Reprezentanții ANT au precizat că intervenția de prelevare și transplanturile au fost posibile datorită colaborării dintre echipele medicale, coordonatorii de transplant și spitalele implicate.

Echipa ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, coordonată de dr. Cristian Tănase, a avut un rol esențial în desfășurarea procedurilor medicale.

Comunitatea medicală a transmis întreaga recunoștință familiei adolescentului pentru decizia care va schimba radical viețile altor pacienți aflați în suferință.