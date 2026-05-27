Ion Cristoiu, analiză explozivă despre amânarea desemnării noului premier: ”Pare că există o înțelegere între Nicușor Dan și Ilie Bolojan”

Ion Cristoiu a făcut o analiză explozivă, în direct la Realitatea PLUS, privind amânarea desemnării noului premier și a subliniat că ”pare că există o înțelegere între Nicușor Dan și Ilie Bolojan”.

”El nedesemnând, după părerea mea, și o spun cu toată responsabilitatea, el este într-o înțelegere cu Ilie Bolojan , pentru că noi avem guvern”, a declarat Ion Cristoiu, miercuri seară, în direct la realitatea PLUS.

Jurnalistul a subliniat faptul că ”noi, la ora actuală, avem una dintre cele mai mari abuzuri postdecembriste”.

”A avut loc moțiunea de cenzură, un partid și-a retras toți oamenii și a rămas un guvern așa zis de demis. Guvernul demis nu poate să facă niște lucruri. Guvernul Bolojan se comportă de trei săptămâni ca și cum ar fi guvern plin, da? Bun. A dat ordonanțe de urgență acum, iară un lucru pentru care trebuia noi toți să facem gălăgie. Și-a asumat un proiect de lege. Este anticonstituțional”, a mai spus Cristoiu.

Întrebat dacă se referă la noua lege a salarizării, acesta a răspuns: ”Da! La ora actuală, guvernul... avem plecarea de bunăvoie a unui partid din guvern și a rămas un nou guvern. Este USR, PNL, UDMR, care fac, se comportă, vezi, știrea de astăzi, omul se duce la Chișinău, se comportă ca un guvern plin.

Potrivit lui, Guvernul Bolojan ”poate să stea așa până în 2028. Spuneți-i și mie, ce ne-ar obliga pe noi să schimbăm guvernul acesta?”