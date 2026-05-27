A mers pe contrasens pe A1 și apoi a leșinat după ce a văzut amenda - VIDEO
A mers pe contrasens pe A1
Momente tensionate au avut loc pe Autostrada A1, pe direcția Deva–Sebeș, după ce un șofer a fost surprins circulând pe contrasens. Situația a pus în pericol siguranța traficului, iar polițiștii au intervenit rapid pentru a evita producerea unui accident grav.
Incidentul s-a petrecut marți, în jurul orei 14:15, în zona kilometrului 312, unde un echipaj de poliție aflat în patrulare a observat autoturismul care se deplasa pe sensul opus de mers.
Pentru a preveni o posibilă tragedie, agenții au oprit autospeciala pe banda de urgență, cu semnalele luminoase și acustice pornite, și au dispus măsuri de blocare și dirijare a traficului, astfel încât vehiculul să fie scos în siguranță de pe carosabil.
Șofer de 62 de ani, identificat de polițiști
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat în vârstă de 62 de ani, din Sebeș. Acesta a fost sancționat conform legislației rutiere în vigoare.
Potrivit comunicatului, șoferul a primit o amendă de 4.050 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.
Stare de rău după sancțiune
La scurt timp după aplicarea amenzii și a măsurii de suspendare a permisului, bărbatul a acuzat o stare de rău, iar polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj medical.
Acesta a fost preluat de personalul medical sosit la fața locului și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Poliția: apel la prudență în trafic
Autoritățile reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și a semnalizării rutiere, mai ales pe autostrăzi, unde astfel de erori pot avea consecințe grave.
