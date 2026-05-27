De ce susține Bolojan unirea cu Republica Moldova și integrarea în UE

Sursă: Realitatea.Net

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat public că susține unirea României cu Republica Moldova, precizând că ar vota în favoarea acestui demers dacă decizia ar depinde direct de el. Cu toate acestea, șeful Executivului de la București a subliniat că prioritatea pentru Chișinău trebuie să fie parcursul european.

„Dacă ar depinde de votul meu, da. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri”, a explicat premierul.

Bolojan a argumentat că securitatea economică a Republicii Moldova este strâns legată de Occident, mai ales în contextul geopolitic actual. Potrivit acestuia, fără o conectare puternică la o zonă care să ofere transfer de tehnologie și bunăstare, „la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziste”.

Obiectivul Chișinăului: Integrarea europeană înainte de toate

Această viziune este împărtășită și la Chișinău. La începutul lunii mai, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, declara că relațiile dintre cele două state sunt „mai apropiate ca niciodată” și că scenariul unirii rămâne deschis. Totuși, Munteanu a admis că mandatul său este concentrat pe un obiectiv principal: aderarea la Uniunea Europeană. „În istorie, ca și în viață, lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”, a punctat premierul moldovean.

Ce cred românii: Sprijin masiv pentru unire, dar cu realism privind calendarul

Interesul politic pentru acest subiect este dublat de o susținere puternică la nivelul societății. Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research arată că peste 70% dintre români ar vota „DA” la un eventual referendum pentru unirea cu Republica Moldova, în timp ce doar 21,4% s-ar opune. Restul respondenților s-au declarat indeciși sau au precizat că nu ar participa la vot.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică acest fenomen prin faptul că ideea unirii a depășit granițele unei simple nostalgii istorice, devenind un reper identitar solid pentru societatea românească.

Cu toate acestea, dincolo de dorință, datele relevă un realism accentuat în rândul populației privind fereastra de timp în care acest proiect ar putea deveni realitate: