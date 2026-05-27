Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea de a fi nominalizat premier

Ilie Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa pentru funcția de prim-ministru al României. Întrebat despre blocajul politic actual și despre lipsa unui nou șef al Executivului, liberalul a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, pe care îl acuză că fuge de responsabilitate într-un moment critic pentru țară.

Bolojan a taxat dur atitudinea social-democraților de după încheierea mandatului guvernamental, reproșându-le lipsa de inițiativă în depunerea unei propuneri clare pentru Palatul Victoria.

„Constat doar că PSD, după ce a terminat guvernarea, de trei săptămâni a intrat în boscheți. Nu vine cu o propunere asumată, ceea ce este o dovadă clară că fug de răspundere”, a declarat Ilie Bolojan.

Alianța de după moțiunea de cenzură

În opinia liderului liberal, responsabilitatea de a debloca situația revine în totalitate social-democraților, mai ales în contextul noilor negocieri din Parlament care au urmat demiterii Guvernului.

„Astăzi, după moțiunea de cenzură, [calea] a fost deschisă să facă o majoritate — e adevărat, cu AUR. Deci răspunderea este la ei. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că există și alte variante”, a explicat Bolojan.

Planul PNL și asumarea funcției de premier

În cazul în care negocierile actuale vor eșua, Ilie Bolojan subliniază că Partidul Național Liberal este pregătit să își asume guvernarea, așa cum a mai făcut-o și în trecut, în momente dificile. Acesta a confirmat că scenariul în care el ar prelua conducerea Guvernului a fost deja discutat la nivel de partid.

„PNL este un partid responsabil. A dovedit-o și anul trecut, când nu s-a înghesuit prea multă lume, știind că nu urmau de luat decizii bune sau foarte bune. Am analizat această variantă [de guvernare], inclusiv cu mine [ca propunere de premier], dacă va fi cazul”, a conchis liberalul.