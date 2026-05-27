Zelenski îi cere lui Trump, de URGENȚĂ, sisteme de apărare antirachetă

Președintele Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare urgentă președintelui Donald Trump, pentru a-l avertiza că Ucraina se confruntă cu o penurie severă de sisteme de apărare antirachetă, în special împotriva rachetelor balistice, anunță în exclusivitate Kyiv Independent.

Scrisoarea a fost transmisă Casei Albe și membrilor Congresului prin ambasadorul Ucrainei la Washington. Zelenski subliniază că ritmul livrărilor de armament prin programul PURL nu mai corespunde nivelului amenințării ruse, arată sursa citată.

„ Când vine vorba de apărarea antirachetă, ne bazăm pe prietenii noștri. Când vine vorba de apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite.”

Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu realitatea amenințării cu care ne confruntăm. Vă cer ajutorul pentru a proteja cerul Ucrainei de rachetele rusești.

Eu, în numele poporului ucrainean, solicit cu respect Președintelui și Congresului SUA să rămână implicați. Și să ne ajute să obținem acest instrument vital de protecție împotriva terorii ruse — rachetele Patriot PAC‑3 și sisteme suplimentare — pentru a opri rachetele balistice rusești și alte atacuri cu rachete ale Rusiei.

Majoritatea rachetelor rusești pot fi oprite.”

Ucraina se teme că stocurile limitate de interceptori Patriot și alte sisteme occidentale nu vor putea face față intensificării atacurilor rusești.

În ultimele săptămâni, Rusia a lansat atacuri masive cu rachete și drone și a amenințat public cu lovituri asupra „centrelor de decizie” din Kyiv.

În acest context, Zelenski cere sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană, în special rachete Patriot PAC‑3.