Ciprian Ciucu, atac la Nicușor Dan: „Președintele protejează PSD de o guvernare grea în momentul de față”

Sursă: Realitatea.Net

Ciprian Ciucu lansează atacuri în rafală la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că protejează PSD, prin faptul că nu expune partidul lui Grindeanu la o guvernare dificilă în actualele condiții economice și sociale.

Într-un moment în care Bucureștiul se confruntă cu provocări administrative majore, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), pare mai degrabă preocupat de jocurile politice de la nivel central. Miercuri, Ciucu a lansat pe Facebook un atac dur la adresa PSD, pe care îl acuză de fuga de responsabilitate, și și-a exprimat public nedumerirea față de strategia președintelui Nicușor Dan de a nu forța o guvernare social-democrată.

„PSD fuge de răspundere”: Ciucu reclamă blocajul de trei săptămâni

Deși agenda sa ar trebui să fie dominată de problemele urgente ale bucureștenilor, Ciprian Ciucu s-a concentrat pe analiza crizei politice declanșate de dărâmarea Guvernului. El critică atitudinea PSD, partid care, în opinia sa, a provocat situația actuală, dar refuză să își asume consecințele prin propunerea unui premier.

„De peste trei săptămâni au dărâmat Guvernul. Perioada aceasta este esenţială pentru România. Nu înţeleg (...) De ce PSD fuge de răspundere şi nu propune un premier, venind cu o soluţie la problema creată chiar de ei?”, a scris Ciprian Ciucu.

Semne de întrebare pentru Nicușor Dan: De ce este protejat PSD?

Nedumeririle primarului Ciprian Ciucu nu s-au oprit doar la adversarii politici, ci l-au vizat și pe președintele Nicușor Dan. Ciucu nu înțelege de ce șeful statului nu obligă PSD să își formeze o majoritate și să își asume o guvernare dificilă, alegând, în schimb, să „guverneze greu cu un om de-al lui”.

„De ce domnul Preşedinte alege să nu expună PSD, protejându-i, neîncredinţându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului?”, se întreabă retoric Ciucu, subliniind că Nicușor Dan nu este vinovat de criză.

Apel la încheierea protecției pentru social-democrați, în prag de alegeri

În final, Ciprian Ciucu pledează pentru expunerea PSD în fața electoratului, avertizând asupra riscului ca aceștia să revină peste doi ani, la alegerile din 2028, cu „lecții de guvernare”. Tonul primarului pare mai degrabă orientat către calcule electorale pe termen lung decât către rezolvarea imediată a problemelor din propria curte.

„Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorităţi şi ce soluţii geniale au pentru guvernare!”, conchide Ciucu, lăsând impresia că principala sa prioritate este, în acest moment, scorul politic, și nu managementul Bucureștiului.