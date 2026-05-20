Nepoata lui Mussolini a dat lovitura la TV. A câștigat „Big Brother” și a împărțit Italia în două

Sursă: Agerpres

Alessandra Mussolini, fostă membră a Parlamentului Italiei, a câștigat ediția cu celebrități a concursului de televiziune 'Big Brother' din țara sa natală.

În vârstă de 63 de ani, nepoata dictatorului fascist Benito Mussolini a ieșit învingătoare dintr-un grup de 15 concurenți, după mai multe de 1.500 de ore petrecute în această emisiune de tip reality-show, în cadrul finalei de marți seară.



Sărbătorind victoria, Alessandra Mussolini a declarat pentru postul TV Canale 5, deținut de grupul Mediaset: 'M-am bucurat din plin de toate lucrurile, exact așa cum au fost ele. Nu regret nimic'.

Un premiu consistent

Ea va primi un premiu în bani în valoare de 100.000 de euro, din care va dona jumătate în scopuri caritabile.



Alessandra Mussolini a fost membră în Parlamentul European, dar a făcut parte și din ambele camere ale Parlamentului italian. Inițial, ea s-a înscris într-un mic partid neofascist de extremă dreapta, înainte să se alăture partidului Forza Italia al fostului prim-ministru Silvio Berlusconi. În prezent, este membră a unui partid populist de dreapta aflat la guvernare, Lega.

Alessandra Mussolini, o vedetă în Italia

Înainte să intre în politică, Alessandra Mussolini a lucrat ca model, actriță și cântăreață.



Versiunea cu celebrități a emisiunii 'Big Brother', cunoscută în Italia sub titlul 'Grande Fratello VIP', este organizată în această țară de un deceniu. Alessandra Mussolini a participat, de asemenea, în anul 2020, la o altă emisiune TV, 'Ballando con le stelle', echivalentul italian al concursului televizat 'Dancing with the Stars' ('Dansez pentru tine'), unde s-a clasat pe locul al treilea.



Ea este fiica lui Romano Mussolini, cel mai tânăr fiu al fostului lider fascist italian Benito Mussolini, și al primei soții a acestuia, Maria Scicolone, sora mai mică a vedetei de film Sophia Loren.



Alessandra Mussolini a refuzat să se distanțeze public de bunicul ei pe linie paternă, generând controverse aprinse în Italia. Alte controverse au apărut în spațiul public atunci când ea și-a exprimat sentimentele anti-gay într-un talk-show.