Trump cere Europei să se apere singură. Ce face România?

Sursă: Realitatea PLUS

Alertă pe flancul estic al NATO. Pentagonul vrea să retragă și alte trupe din Europa, iar Trump cere statelor europene să își asume mai mult propria apărare.

Comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa a declarat că decizia SUA privind retragerea a 5.000 de soldați din spațiul comunitar nu va afecta planurile de apărare ale NATO.

În acest context, România urmărește cu atenție situația, mai ales că prezența militarilor americani este considerată o garanție importantă de securitate în regiune.

„Conform anunțului făcut de președintele Trump, vor fi retrase 5.000 de trupe din Europa.

Așa cum am menționat în introducere, o parte considerabilă dintre acestea provine din echipa de luptă a Brigăzii Blindate care se întoarce, iar Statele Unite au anunțat deja că desfășurarea unui batalion de foc de lungă distanță, planificată anterior, va fi redusă și nu va mai avea loc.”, a zis gen. ALEXUS GRYNKEWICH, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO.