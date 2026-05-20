Spitalul din Câmpulung Moldovenesc, fără niciun ortoped după ce ambii medici ai secției au fost prinși că luau șpagă. Ce se întâmplă cu bolnavii spitalului

Spitalul din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, se confruntă cu o situație fără precedent: unitatea medicală a rămas fără niciun medic ortoped, după ce ambii doctori din secție au fost prinși în flagrant delict de luare de mită.

Ancheta a fost declanșată în urma plângerii unui pacient care a sesizat autoritățile că i s-a cerut suma de 1.500 de lei pentru a fi operat. Procurorii au acționat rapid, organizând un flagrant cu bani marcați, în urma căruia ambii medici au fost reținuți în timp ce primeau mită de la bolnavi.

Cercetările au scos la iveală amploarea faptelor. În intervalul martie-aprilie, unul dintre medici a primit mită de la 61 de pacienți sau aparținători, iar celălalt de la alți 18 persoane. Sumele încasate ilegal s-au situat între 50 și 100 de lei, iar în unele cazuri „plata” s-a făcut și cu produse alimentare.

Primul medic a fost arestat preventiv, în timp ce al doilea este cercetat sub control judiciar. Niciunul nu poate profesa pe durata anchetei, ceea ce a lăsat secția de ortopedie complet nefuncțională.

Conducerea spitalului a notificat Direcția de Sănătate Publică Suceava și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate cu privire la imposibilitatea efectuării intervențiilor ortopedice. Pacienții care necesită astfel de operații vor fi redirecționați către alte spitale din regiune.