O companie israeliană vrea să „diminueze” lumina Soarelui cu nanoparticule pentru a răci planeta. Planul controversat care agită lumea

Sursă: Politico

O tehnologie considerată până recent desprinsă din filme SF începe să provoace dezbateri aprinse în presa internațională și în comunitatea științifică. O companie israeliano-americană specializată în geoinginerie solară pregătește teste pentru dispersarea unor particule microscopice în atmosfera superioară a Pământului, într-un proiect care urmărește reflectarea unei părți din lumina solară înapoi în spațiu pentru reducerea temperaturilor globale.

Compania se numește Stardust Solutions și a atras deja zeci de milioane de dolari de la investitori din Silicon Valley și din Europa pentru dezvoltarea unei tehnologii extrem de controversate, cunoscută sub numele de „geoinginerie solară” sau „solar radiation management”, scrie E&E News by Politico .

Conceptul presupune dispersarea unor aerosoli foarte fini în stratosferă pentru a reflecta o parte din radiația solară, imitând efectele observate după marile erupții vulcanice, când temperaturile globale au scăzut temporar din cauza particulelor aflate în atmosferă.

Compania a strâns deja 75 de milioane de dolari

Potrivit publicațiilor internaționale, Stardust Solutions a obținut până acum finanțări totale de aproximativ 75 de milioane de dolari, fiind una dintre cele mai bine finanțate companii din domeniul geoingineriei climatice.

Printre investitori se numără fonduri importante din Silicon Valley, compania Exor a familiei Agnelli — grup care controlează Ferrari, Stellantis și Juventus — dar și Matt Cohler, fost director executiv Facebook.

Compania este înregistrată în Statele Unite, are o filială în Israel și un laborator în Ness Ziona, la sud de Tel Aviv. Fondatorii sunt foști fizicieni nucleari care au lucrat anterior pentru statul israelian.

Presa americană a relatat că startup-ul dezvoltă inclusiv aeronave modificate pentru dispersarea particulelor la aproximativ 18 kilometri altitudine.

Ce particule vor să elibereze în atmosferă

După luni întregi în care compoziția particulelor a fost ținută secretă, mai multe publicații internaționale au scris recent că Stardust Solutions lucrează cu particule de siliciu amorf și variante pe bază de carbonat de calciu.

Conform informațiilor publicate de Politico, particulele ar avea dimensiuni extrem de mici, de aproximativ 0,3–0,5 microni, fiind concepute pentru a reflecta lumina solară cât mai eficient.

Compania susține că materialele folosite sunt inerte și non-toxice și că tehnologia ar putea deveni un instrument de urgență împotriva încălzirii globale.

Critici dure din partea activiștilor și a unor cercetători

Proiectul a stârnit însă reacții extrem de dure din partea organizațiilor de mediu și a unor experți în climă, care avertizează că tehnologia ar putea avea efecte globale imposibil de controlat.

Center for International Environmental Law a calificat planurile companiei drept „experimente riscante” și a avertizat că astfel de intervenții climatice sunt insuficient reglementate la nivel internațional.

Criticii se tem că dispersarea aerosolilor în stratosferă ar putea afecta regimul precipitațiilor, musonii, chimia stratului de ozon și echilibrul climatic dintre diferite regiuni ale lumii.

Mai mulți cercetători au atras atenția și asupra faptului că geoingineria solară nu rezolvă cauza încălzirii globale, ci doar maschează temporar efectele creșterii temperaturilor.

Presa internațională vorbește despre lipsa unor reguli clare

O altă temă intens discutată în presa occidentală este lipsa unor reglementări internaționale clare pentru astfel de proiecte climatice.

Publicații precum Politico, The New Yorker și Le Monde au scris în ultimele luni despre îngrijorările legate de faptul că o companie privată ar putea dezvolta tehnologii capabile să influențeze clima întregii planete fără un consens global clar.

În plus, specialiști citați de presa internațională avertizează că, dacă o astfel de tehnologie ar fi implementată pe scară largă și apoi oprită brusc, planeta s-ar putea confrunta cu un efect de „șoc termic”, adică o creștere rapidă și violentă a temperaturilor globale.

Testele în aer liber ar putea începe foarte curând

Mai multe surse internaționale au relatat că Stardust Solutions intenționează să înceapă experimente controlate în aer liber în cursul anului 2026.

Compania afirmă că orice eventuală utilizare la scară largă a tehnologiei ar trebui decisă de guverne și nu de companie, însă criticii avertizează că investițiile uriașe și presiunea comercială ar putea accelera dezvoltarea acestor programe înainte ca efectele lor să fie pe deplin înțelese.