Bolojan este în plină campanie. Premierul, mai activ ca niciodată, după ce și-a schimbat radical discursul

Sursă: Realitatea PLUS

Se lucrează de zor la imaginea de prezidențiabil a lui Ilie Bolojan! De când a fost dat jos prin moțiune de cenzură, premierul care refuză să plece de la putere, face un tur de forță al televiziunilor și publicațiilor prietene. Asta după ce, pe parcursul mandatului său, a avut apariții publice foarte rare, seci și axate strict pe detaliile tehnice din activitatea guvernului. Dacă privim la modul în care Ilie Bolojan și-a schimbat discursul, devine din ce în ce mai clar că se pregătește pentru cea mai înaltă funcție din statul român, cum îl acuză liderii PSD.

Încă de la discursul ținut în Parlament cu ocazia moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan a început să vorbească în stilul caracteristic politicienilor aflați într-o campanie amplă de imagine.

Din ziua următoare votului, premierul a început să facă turul televiziunilor și al publicațiilor prietene, unde a fost prezentat de fiecare dată într-o lumină favorabilă și a rostit lozinci demne de campaniile electorale.

Ilie Bolojan nu ezită să-și facă reclamă după ce a fost demis din fruntea Guvernului

Altădată românii așteptau cu săptămânile să îl audă pe Ilie Bolojan, iar partenerii de coaliție îl acuzau că ia decizii de unul singur. Acum, premierul interimar dă declarații și se angajează în dispute politice chiar de mai multe ori pe săptămână. Fără să ezite să își facă reclamă.

Am spus-o, foarte deschis: Dacă vrem să ne respecte românii, atunci trebuie să aibă încredere în noi. Problemele au nevoie de forță să fie rezolvate, au nevoie de curaj și au nevoie seriozitate și de muncă zi de zi. Și nu-i ușor să faci asta.

De la laude subtile până la asumări de poziții în raport cu celelalte partide, toate indică faptul că Ilie Bolojan se află de fapt în campanie pentru prezidențiale. Este chiar opinia liderului PSD Sorin Grindeanu, care a declarat că acesta este singurul motiv al blocajului politic de acum.

Una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare.

Bolojan încearcă să se pună într-o lumină bună prin intermediul activității de la Oradea

La fel ca în trecut, Ilie Bolojan încearcă să își facă reclamă tot prin intermediul activității sale de la Oradea. În ciuda faptului că a aprobat cele mai dure tăieri din sectorul Educației din ultimii ani, premierul interimar și-a făcut campanie chiar în fața studenților de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Pentru mine, politica a fost o pasiune și până în 2004 am făcut politică fără să am niciun fel de funcții plătite. Mi-aduc aminte că am pus pavaj în zonele centrale, că am pus niște cubeți. Când vă veți duce pe o stradă în centru în Oradea, pe Vasile Alecsandri, o să vedeți cum s-au pus cubeții, cum i-au pus meșterii italieni. Totul stă perfect

Premierul vorbește doar cu oamenii care îl susțin. În plus, mai nou, dă și autografe pe carnețele decorate cu ilustrații făcute după chipul său.

Chiar dacă Ilie Bolojan este în plină campanie de imagine, acesta fuge în continuare de întrebările incomode ale poporului, adresate de jurnaliștii liberi.