Tânără atacată de câini în Bucureștii noi, Străulești. Oamenii cer ajutorul autorităților

Locuitorii din zona Bucureștii Noi - Străulești trag un nou semnal de alarmă după un incident grav petrecut recent în apropierea unui magazin. O tânără și cei doi câini ai săi au fost atacați de un câine din rasa Amstaff, scăpat dintr-o curte de pe strada Podului. Martorii spun că animalul a alergat pe mai multe străzi înainte de a deveni agresiv.

Incidentul readuce în atenție problema câinilor lăsați nesupravegheați în Sectorul 1 și pericolul la care sunt expuși zilnic locuitorii cartierului.

O tragedie putea avea loc în orice moment

Potrivit mesajelor publicate de locuitorii din zonă, situația este una care durează de luni întregi. O femeie care deține un Doberman susține că, deși își plimbă câinele mereu în lesă și poartă spray de protecție, a fost atacată în repetate rânduri de câini scăpați din curți.

Printre cazurile semnalate se numără:

un Ciobănesc Belgian și un Samoyed lăsați liberi pe strada Vârful Înalt;

un Ciobănesc German scăpat pe strada Sfântul Gheorghe;

un câine de talie mare, despre care autoritățile au constatat că era nevaccinat, pe strada Romeo Popescu.

De fiecare dată au fost făcute sesizări la poliție, însă locuitorii spun că măsurile luate au fost insuficiente, iar animalele au rămas în continuare nesupravegheate.

Fată atacată lângă un magazin din Bucureștii Noi

Cel mai recent incident a avut loc în zona Mega Image Bucureștii Noi, unde un Amstaff scăpat din curte ar fi parcurs aproximativ trei străzi înainte să atace o fată și cei doi căței ai acesteia.

Potrivit informațiilor apărute în comunitatea locală: fata a fost zgâriată în timpul atacului; cei doi câini au suferit răni grave, iar animalele au fost transportate de urgență la medicul veterinar.

Locuitorii spun că tragedia putea fi mult mai mare și avertizează că data viitoare victima ar putea fi un copil sau o persoană în vârstă.

Oamenii cer intervenția urgentă a autorităților

Tot mai mulți rezidenți din Străulești și Bucureștii Noi cer măsuri ferme împotriva proprietarilor care își lasă câinii nesupravegheați. Aceștia susțin că numărul incidentelor a crescut în ultima perioadă și că frica a devenit o realitate zilnică pentru cei care ies la plimbare.

Mai multe persoane încurajează victimele sau martorii unor incidente similare să depună sesizări oficiale către autorități, pentru ca problema să fie documentată și tratată cu seriozitate.

Unde pot fi făcute sesizările

Locuitorii din Sectorul 1 pot trimite rapid sesizări online către instituțiile responsabile:

Poliția Animalelor Sector 1 – contact@politialocalasector1.ro

WhatsApp pentru fotografii și dovezi – 0745 093 940

ASPA – relatiicupublicul@aspa.ro

Oamenii din comunitate spun că doar prin sesizări repetate și implicare civică autoritățile vor putea interveni eficient pentru prevenirea unor noi atacuri.

„Dacă un adult cu experiență și un câine mare poate fi speriat într-o astfel de situație, ce șanse are un copil?”, este întrebarea pe care și-o pun acum tot mai mulți oameni din comunitatea Bucureștii Noi – Străulești.