Insula grecească unde poți cumpăra o casă cu banii de un apartament din România

Grecia nu mai înseamnă de mult doar concedii de vară și fotografii spectaculoase cu plaje și taverne de pe malul mării. Pentru tot mai mulți europeni, inclusiv pentru români, insulele elene au început să devină o variantă reală pentru investiții imobiliare, case de vacanță sau chiar mutări permanente într-un loc cu un ritm de viață mai liniștit.

Interesul pentru piața imobiliară din Grecia a crescut constant în ultimii ani, mai ales după ce numeroși cumpărători au descoperit că anumite proprietăți de pe insulele grecești pot avea prețuri comparabile cu cele ale apartamentelor din marile orașe ale României. În timp ce unele destinații au devenit aproape inaccesibile din cauza exploziei prețurilor, există încă insule unde piața rămâne surprinzător de accesibilă.

Datele analizate pentru 2026 arată că Zakynthos este, în prezent, cea mai accesibilă dintre marile piețe imobiliare din Insulele Ionice.

Insulele Ionice merg acum pe „viteze” complet diferite

Piața imobiliară din Insulele Ionice s-a schimbat puternic în ultimii ani, iar diferențele dintre insule au devenit tot mai evidente. Potrivit datelor ReDataset privind vânzările de locuințe noi pentru 2026, citate de publicația greacă Iefimerida , fiecare insulă și-a dezvoltat propriul profil imobiliar.

Lefkada a ajuns să domine clasamentul prețurilor ridicate, Corfu controlează cea mai mare parte a ofertei disponibile, Kefalonia continuă să fie dominată de case individuale, iar Zakynthos rămâne cea mai ieftină variantă dintre principalele piețe din Marea Ionică.

Corfu are cea mai extinsă și diversificată piață din regiune. Aproape jumătate dintre proprietățile scoase la vânzare în Insulele Ionice sunt situate aici. Oferta include apartamente, vile exclusiviste și case de vacanță destinate tuturor categoriilor de cumpărători.

În Kefalonia predomină clar proprietățile independente. Peste 77% dintre locuințele disponibile sunt case individuale, în timp ce apartamentele ocupă doar o mică parte din piață.

Și Zakynthos păstrează același model, bazat în principal pe proprietăți independente. Aproximativ 62% dintre locuințele disponibile sunt case, iar apartamentele reprezintă o categorie mult mai redusă.

În schimb, Lefkada a cunoscut o dezvoltare accentuată a proiectelor moderne de tip maisonette, asociate în special cu investițiile turistice și închirierile pe termen scurt.

Zakynthos rămâne cea mai accesibilă insulă din Marea Ionică

Datele privind piața imobiliară pentru 2026 arată diferențe importante între insulele grecești din Marea Ionică.

Lefkada este în prezent cea mai scumpă piață din regiune, cu un preț mediu de aproximativ 3.365 de euro pentru fiecare metru pătrat.

Pe locul al doilea se află Kefalonia, unde prețul mediu ajunge la aproximativ 3.000 de euro/mp.

Urmează Corfu, cu o medie de 2.874 de euro/mp, iar cea mai accesibilă variantă rămâne Zakynthos, unde prețul mediu este estimat la aproximativ 2.623 de euro/mp.

Diferența dintre Lefkada și Zakynthos este semnificativă. Potrivit datelor analizate, proprietățile din Lefkada sunt mai scumpe cu aproximativ 742 de euro pentru fiecare metru pătrat comparativ cu cele din Zakynthos.

Această diferență arată că piața imobiliară din Insulele Ionice nu este influențată doar de popularitatea unei destinații, ci și de tipul proprietăților disponibile, oferta limitată și cererea pentru vile premium sau case cu vedere la mare.

De ce au explodat prețurile pe unele insule

Specialiștii din domeniul imobiliar explică diferențele dintre insule prin interesul tot mai mare pentru proprietățile de lux și investițiile turistice.

În Lefkada, numărul redus al proprietăților din zonele premium și cererea ridicată pentru vile cu piscine private au împins constant prețurile în sus.

În același timp, investitorii cu bugete mari au început să domine anumite segmente ale pieței, în special în zonele considerate exclusiviste.

Zakynthos a rămas însă o variantă mai accesibilă pentru cei care caută case de vacanță sau oportunități de investiții turistice fără bugete uriașe.

Tocmai această diferență face ca insula să fie privită tot mai atent de cumpărători străini, inclusiv de români, care caută proprietăți aproape de mare la prețuri încă rezonabile comparativ cu alte destinații din Grecia.