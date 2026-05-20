Kaplan are nevoie de 175.000 de euro pentru a se opera în SUA. Oricine dorește să îl ajute, poate dona în conturile afișate
Copil bolnav
La doar 16 ani, Kaplan suferă de o de o boală rară, care i-a răpit anii copilăriei. De-a lungul timpului, băiatul a suferit multiple intervenții chirurgicale, iar acum trebuie să meargă din nou în America, pentru o nouă operație. Costul este însă enorm: 175.000 de euro. Mama sa a lansat un apel pe Facebook prin care le cere ajutor oamenilor cu suflet mare.
La doar 16 ani, Kaplan suferă de o malformație extrem de rară
Kaplan suferă de o malformație anorectală extrem de rară și severă, asociată cu afectări neurologice, digestive, renale și cardiace, care îi compromit grav funcțiile intestinale și urinare. Băiatul a suferit multiple intervenții chirurgicale dificile, dar are nevoie de o nouă reconstrucție chirurgicală complexă. Aceasta poate fi efectuată în Statele Unite și este singura lui șansă la o viață mai puțin dureroasă, spune mama sa.
Pentru a putea duce o viață normală, Kaplan are nevoie de sprijinul nostru. Oricine își dorește să-l ajute poate dona în conturile bancare afișate în postarea de pe Facebook. Copilul mai are nevoie de 153.000 de euro pentru operația din Statele Unite.
Cei care pot da o mână de ajutor pot dona în conturile afișate.
RO98BTRLEURCRT00P7677501
REVOLUT LA 0771730730, revtag: @nevenka9
Citește și:
- 16:30 - Primarul român al orașului Goerlitz, după explozie: „Coordonez tot ce e necesar pentru cetățenii români afectați”
- 15:48 - Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se prelungește? Ce se întâmplă după 30 iunie
- 14:38 - Cruzime în familie la Arad. Bărbat arestat după ce și-a torturat soția cu un trabuc aprins sub ochii propriului copil
- 14:24 - Criza apei potabile din Curtea de Argeș. A fost depistată prezența unei noi bacterii -DOCUMENT
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News