Kaplan are nevoie de 175.000 de euro pentru a se opera în SUA. Oricine dorește să îl ajute, poate dona în conturile afișate

Sursă: Realitatea PLUS

La doar 16 ani, Kaplan suferă de o de o boală rară, care i-a răpit anii copilăriei. De-a lungul timpului, băiatul a suferit multiple intervenții chirurgicale, iar acum trebuie să meargă din nou în America, pentru o nouă operație. Costul este însă enorm: 175.000 de euro. Mama sa a lansat un apel pe Facebook prin care le cere ajutor oamenilor cu suflet mare.

La doar 16 ani, Kaplan suferă de o malformație extrem de rară

Kaplan suferă de o malformație anorectală extrem de rară și severă, asociată cu afectări neurologice, digestive, renale și cardiace, care îi compromit grav funcțiile intestinale și urinare. Băiatul a suferit multiple intervenții chirurgicale dificile, dar are nevoie de o nouă reconstrucție chirurgicală complexă. Aceasta poate fi efectuată în Statele Unite și este singura lui șansă la o viață mai puțin dureroasă, spune mama sa.

Pentru a putea duce o viață normală, Kaplan are nevoie de sprijinul nostru. Oricine își dorește să-l ajute poate dona în conturile bancare afișate în postarea de pe Facebook. Copilul mai are nevoie de 153.000 de euro pentru operația din Statele Unite.

Cei care pot da o mână de ajutor pot dona în conturile afișate.

RO98BTRLEURCRT00P7677501

REVOLUT LA 0771730730, revtag: @nevenka9