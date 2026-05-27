Culturi de cannabis ca în filme, găsite la Măgurele. Ghivece, fertilizanți și echipamente speciale, ridicate de procurori

Procurorii DIICOT au descoperit mai multe culturi de canabis în orașul Măgurele din județul Ilfov, în acest caz fiind reținut un bărbat pentru 24 de ore, iar o femeie este cercetată sub control judiciar.

'Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada februarie - mai 2026, inculpatul, cu sprijinul inculpatei, a creat un spațiu special destinat, pe raza orașului Măgurele, unde a înființat și îngrijit culturi in-door de canabis, destinate comercializării. De asemenea, cercetările au reliefat că inculpatul a procurat semințele de canabis din Olanda și le-a introdus în țară, pe cale aeriană, prin intermediul unor trimiteri poștale.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, au fost găsite și ridicate 88 plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 22 kilograme canabis (muguri și fragmente vegetale), mai multe legături de plante de canabis aflate în proces de uscare, echipamente și instalații pentru întreținerea culturii, ghivece cu pământ din care au fost recoltate plante, bidoane cu fertilizanți, sumele de 10.000 lei și 2.300 euro, precum și alte mijloace de probă', transmite DIICOT într-un comunicat de presă.

Bărbatul a fost dus miercuri la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta a fost realizată împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București Otopeni.