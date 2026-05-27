Un cioban din Sălaj s-a ales cu un dosar penal pentru braconaj după ce a ucis un urs care i-a atacat turma

Un bărbat din județul Sălaj este cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu un topor, în urma unui incident în care animalul i-ar fi atacat turma de oi.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Incidentul ar fi avut loc într-o zonă de pădure

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi petrecut într-o zonă împădurită din apropierea localității Perii Vadului.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, se afla la pășunat cu turma de oi atunci când ar fi fost atacat de un urs. Acesta ar fi reacționat împreună cu câinii ciobănești pentru a-și apăra animalele.

Conform informațiilor din anchetă, după primul atac, ursul s-ar fi întors în zonă, moment în care ciobanul l-ar fi așteptat ascuns după un copac.

În momentul în care animalul s-a apropiat, ciobanul l-a lovit cu un topor și ucis pe loc.

Sursele indică faptul că ursul ar fi avut aproximativ 200 de kilograme.

După incident, animalul ar fi fost jupuit

După uciderea ursului, bărbatul ar fi jupuit animalul și ar fi dat blana unei alte persoane, fără a anunța autoritățile competente.

Polițiștii au fost ulterior sesizați și au recuperat blana animalului, care a fost predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj.

Dosar penal pentru braconaj și cercetări în desfășurare

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru braconaj, iar ancheta continuă pentru a se stabili dacă au mai fost implicate și alte persoane în acest caz și în ce condiții exacte s-a produs incidentul.

Autoritățile urmează să clarifice toate detaliile legate de intervenția asupra animalului sălbatic și de modul în care a fost gestionată situația după atac.