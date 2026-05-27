Putin trece la confiscarea averilor disidenților din exil

Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat marți o lege care permite confiscarea bunurilor aparținând cetățenilor ruși care locuiesc în străinătate, dacă aceștia sunt considerați că acționează împotriva intereselor statului rus.

Măsura vizează în special rușii din exil care critică public politica Kremlinului, inclusiv războiul din Ucraina, și a fost adoptată în a treia și ultima lectură în camera inferioară a parlamentului.

Confiscări posibile pentru „acțiuni împotriva statului”

Conform noii legislații, cetățenii ruși stabiliți în străinătate ar putea rămâne fără proprietăți în cazul în care sunt acuzați de fapte precum denunțarea publică a războiului din Ucraina sau alte acțiuni considerate ostile Moscovei.

Deși legislația rusă permitea deja în anumite cazuri confiscarea bunurilor – de exemplu în cazul așa-numiților „agenți străini” sau al persoanelor acuzate că lucrează pentru organizații „indezirabile” – noua lege extinde semnificativ aceste situații.

13 noi infracțiuni incluse în lista motivelor de confiscare

Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a declarat că au fost introduse 13 noi infracțiuni care pot justifica confiscarea bunurilor.

Printre acestea se numără:

insultarea militarilor ruși

apeluri la extremism și terorism

incitarea la ură sau ostilitate

apeluri publice la acțiuni care vizează integritatea teritorială a Rusiei

Volodin susține de mai mult timp măsuri dure împotriva cetățenilor ruși critici care au părăsit țara.

„Astăzi am adoptat o lege federală care servește la protejarea țării noastre”, a declarat acesta.

Critici: măsură împotriva disidenței din exil

Criticii consideră că legea are ca scop reducerea la tăcere a rușilor bogați sau influenți aflați în exil, care s-au poziționat împotriva Kremlinului după începutul războiului din Ucraina.

Noua reglementare este văzută ca o extindere semnificativă a instrumentelor prin care autoritățile pot sancționa opoziția, inclusiv pe cei care nu se mai află pe teritoriul Rusiei.

Intrare în vigoare și reacții din zona pro-Kremlin

Potrivit politologului apropiat Kremlinului Serghei Markov, legea va intra în vigoare la 1 septembrie.

Acesta a afirmat că mulți dintre cei vizați „vor vinde totul rapid în termen de trei luni”, sugerând o reacție de panică în rândul rușilor din diaspora.

Markov a adăugat că mesajul autorităților este unul ferm: cei care au părăsit Rusia „nu trebuie să se mai întoarcă niciodată”.