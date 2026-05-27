Letonia consolidează apărarea la frontiera cu Rusia și Belarus

Letonia își consolidează apărarea anti-drone la granițele cu Rusia și Belarus, ca reacție la pătrunderea unor drone în spațiul aerian al statului membru NATO, a declarat miercuri un oficial militar leton.

„Intenţionăm să desfăşurăm echipe de interceptare (a dronelor) în următoarele două săptămâni”, a declarat. pentru Reuters. Modris Kairiss, şeful Centrului de Competenţe pentru Sisteme Autonome al armatei letone, la un eveniment în marja conferinţei Drone Summit din Letonia.

Echipele vor fi formate din până la patru militari în vehicule de teren echipate cu drone kamikaze, care pot distruge dronele militare ce se apropie pe o rază de 10 km, a spus el.

Numărul acestor echipe care patrulează la graniţa de 400 de kilometri a Letoniei cu Rusia şi aliatul său, Belarus, este clasificat.

„Trebuie să creştem numărul unor astfel de echipe, dar trebuie să îl echilibrăm cu alte nevoi ale armatei. Dacă le plasăm la fiecare kilometru la frontieră, vom epuiza rapid toate resursele armatei”, a mai spus el.

Provocările NATO în detectarea dronelor

Într-o declaraţie acordată Reuters, la un poligon militar unde Letonia testează cele mai noi tehnologii de drone în cadrul unui program NATO, Kairiss a declarat că doborârea dronelor militare în timp de pace este complicată, deoarece datele radar din ţările NATO sunt clasificate, iar partajarea lor cu soldaţii însărcinaţi cu distrugerea dronelor este anevoioasă.

O altă provocare pentru armata letonă şi pentru NATO în general este utilizarea tot mai mare a dronelor de mici dimensiuni, a spus Kairiss.

„Acestea sunt cu câţiva paşi înaintea sistemelor anti-drone. Detectarea şi interceptarea ţintelor mici este dificilă şi este marea provocare cu care ne vom confrunta cu toţii în curând”, a mai spus el.

Tensiuni crescute după incursiunile dronelor ucrainene

Mai multe done ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al ţărilor baltice în ultimele săptămâni, provocând confuzie şi amplificând tensiunile cu Rusia într-un moment în care angajamentul SUA faţă de securitatea colectivă a NATO este pus sub semnul întrebării.